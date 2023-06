Enrico Papi senza freni su Ilary Blasi: “E’ il tipo di donna che mi piace”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi fa una confessione su Ilary Blasi “E’ il tipo di donna che mi piace, simpatica e cinica”.

Enrico Papi, noto conduttore di casa Mediaset, quest’anno fa parte del cast dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 molto amato dai telespettatori italiani. Ebbene, proprio in questi giorni Papi ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando proprio di questa esperienza e di tanto altro. Ecco le sue parole.

Enrico Papi parla della sua esperienza all’Isola dei famosi

Enrico Papi noto conduttore e quest’anno anche opinionista dell’Isola dei famosi, ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante parlando proprio di questa esperienza al fianco di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Il giornalista ad un certo punto gli ha chiesto di essere onesto “Quando Mediaset le ha proposto L’Isola dei famosi ha pensato che fosse per il ruolo di conduttore e non per quello dell’opinionista?”. A questa domanda, inizialmente Enrico ha risposto con una risata poi ha aggiunto “No. La conduzione era già assegnata a Ilary Blasi, lo sapevo benissimo. Non avevo mai fatto l’opinionista. Mi diverte molto e mi ricorda i tempi di Papi quotidiani e dei pettegolezzi sui personaggi famosi. Certo, sapevo che sarei stato un pò ingombrante”. Queste le parole di Enrico.

Il conduttore parla di Ilary Blasi “Divertente e bellissima”

Inevitabilmente il conduttore si è anche espresso sulla conduttrice dell’Isola, ovvero Ilary Blasi, smentendo il fatto che quest’ultima non lo sopporti. Papi ha confessato di aver conosciuto Ilary quando aveva 17 anni, quando si presentò per fare la telepromozione di Sarabanda. “La presi subito, era divertente e bellissima. Abbiamo un bel rapporto, lei è la tipologia di donna che mi piace, come mia moglie: simpatica e cinica al punto giusto. Con lei per me sarebbe più probabile avere una storia d’amore che una lite”. Parole molto importante quelle di Enrico che di certo non sono passate inosservate.

La smentita di Papi sul cattivo rapporto con Ilary

In queste settimane si è però parlato di indiscrezioni avvenute tra i due e di tensioni, ma Papi ha smentito queste voci. “Io non sono un opinionista professionale come Vladimir Luxuria, sono un conduttore, ho il mio temperamento; sono stato scelto per questo”. Queste ancora le parole di Papi.