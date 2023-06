La Rai dopo le dichiarazioni di Claudio Lippi prende le distanze dal conduttore: “Non si doveva permettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberto Sergio dopo la polemica innescata da Claudio Lippi parla e commenta anche le parole di Annunziata.

Si sta ancora parlando di Claudio Lippi e delle sue parole che hanno letteralmente scatenato una polemica infinita. Adesso, dopo le parole di Claudio Lippi e dopo che la Rai ha preso le distanze dal conduttore, anche l’Ad Roberto Sergio ha deciso di dissociarsi. Lo stesso ha deciso poi di replicare ad Annunziata che ha anche parlato in questi giorni della nuova Rai di Meloni, facendo delle dichiarazioni piuttosto polemiche. Ecco cosa sta accadendo e quali sono state le parole di Roberto Sergio.

Claudio Lippi e la polemica infinita dopo le sue dichiarazioni

Roberto Sergio in queste ore è intervenuto nel corso del Festival dell’Innovazione organizzato da Il Foglio a Venezia. L’Ad è tornato a parlare dopo le dichiarazioni di Lippi che avevano scatenato una vera e propria bufera. “Claudio Lippi ha fatto un errore clamoroso”, ha detto Roberto, dopo che la Rai nei giorni scorsi aveva già preso le distanza dalle parole del conduttore.

L’AD Roberto Sergio interviene dopo la polemica

“Basta con la propaganda dei Fazio e delle Annunziata. Basta con la cultura con la k. Serve il linguaggio popolare di Giorgia”. Erano state queste le parole del conduttore, durante il suo intervento a Montecitorio che gli sono costate molto care, visto che la Rai non solo si è dissociata ma non ha sicuramente preso in considerazione la possibilità di riprenderlo in azienda.“Nessuno può parlare di colleghi della Rai in quei termini, compreso Claudio Lippi, che è una brava persona, ma ha fatto un errore clamoroso”. Queste ancora le parole di Roberto Sergio.Quest’ultimo poi ha deciso di commentare le fuoriuscite dalla Rai.

Le parole di Sergio in risposta ad Annunziata

“Credo di avere espresso giudizi positivi nei confronti di Lucia Annunziata, anche in vigilanza. Avevo riconfermato il suo programma nella prossima stagione senza alcun tipo di censura, l’avevo rassicurata, anzi le avevo chiesto di riconfermare le sue puntate fino a giugno. Io non credo ci si possa considerare l’Istituto Luce”. Queste le parole dell’Ad che ha così risposto alle parole di Annunziata che ha lasciato l’azienda nei giorni scorsi.