Mara Venier a cuore aperto: “Era tutta la mia vita”

Mara Venier, che condurrà oggi domenica 11 giugno l’ultima puntata di questa edizione di Domenica In per poi tornare l’anno prossimo con una nuova stagione, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tvsette in occasione della quale ha parlato ancora dell’immenso dolore per la perdita della mamma a cui lei era legatissima. Vediamo cosa ha detto.

Mara Venier: “La mia mamma era tutta la mia vita”

Mara Venier non ha voluto ascndere nemeno un po’ tutto il dolore che lha travolta dopo la morte della mamma e ha deto così: “Non riuscivo proprio a superare il dolore … Il solo ricordo mi procurava un dolore immenso. Non riuscivo proprio a superarlo, a pensare di poter tornare nella mia città senza lei che era tutta la mia vita”

Poi, però, ha preos la deicosne di tornare a Venezia e ha raccontato: “ Avevo paura di soffrire ancora di più. Riandarci è stata un’esperienza molto toccante e significativa”.

Poi ha anche aggiunto: “I ricordi sono le fondamenta della nostra vita e grazie ad essi possiamo riflettere, crescere e apprezzare il meraviglioso viaggio che abbiamo compiuto fino ad ora” e ora finelamte dice : “Ho trovato conforto nell’idea che la memoria e l’immenso amore di mia mamma vivranno per sempre in me”.

Qualche giorno fa, Adriano Pappalardo ha detto così di Mara Venier e di quella puntata di Domenica in dove lui litigò furiosamente con Antonio Zequila e poi, per quella lite, dovette stare fuori dalla televisione per molti anni.

Della televisione ha detto: «Non mi piace più, ci sono solo reality». E poi di quella lite, contro Antonio Zequila ha detto: «Fu colpa sua, urlò che voleva tagliarmi la gola. E di Mara Venier, che lo lasciò fare per il 25 per cento di share. Io ho avuto il meglio, con Baudo e la Carrà. Faccio solo quello che mi va. Ma ai miei concerti è pieno di ragazzini».

Qualche giorno fa è morto il genero di Mara Venier, marito della figlia Elisabetta e la Venier, sui social, ha scritto: «Pier, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia… ed io ti ho voluto bene come un figlio», e poi: «Siamo tutti annientati tutto troppo veloce. Rip».

Invece, Nicola Carraro, marito della Venier lo ha ricordato così: “Grande Pier, signore di altri tempi, persona squisita, sempre ottimista, amico e cuoco sopraffino, come dimenticare i nostri pranzetti a casa tua la domenica a mezzogiorno e dopo si guardava con la nostra Lisa, il sorriso di Mara durante Domenica in. Ti ho voluto bene, mi mancherai”.