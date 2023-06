Alessandro Cecchi Paone diretto sulla lite con Ilary Blasi: “Voglio spiegare cosa è accaduto con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone, quest’anno ha partecipato all’Isola dei famosi in coppia con il suo compagno, Simone e, ad un certo punto, ha deciso di ritirarsi.

Prima di prendere queta decisione, ha avuto un battibecco, anche abbastanza acceso, con la conduttrice, Ilary Blasi. Ora, a distanza di qualche settimana, ha fatto quella che si può definire un’analisi di ciò che è accaduto. Vediamo cosa ha detto.

Alessandro Cecchi Paone: “Con Ilary c’è stato un grande equivoco”

La rottura tra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi è avvenuta nella quarta puntata quando la conduttrice ha fatto sapere, ai naufraghi che giocavano in coppia, che, da quel momento, avrebbero dovuto separarsi.

Alessandro Cecchi Paone ha preso malissimo e ha tuonato così: “Noi siamo venuti qui per giocare insieme e io ero stato chiaro. Siamo entrati in coppia e allo stesso modo usciremo. Quindi o insieme o nulla, lo avevamo già detto in precedenza”.

Alessandro Cecchi Paone fa un paragone tra la lite che ebbe con Simona Ventura e quella con Ilary Blasi

Poi, nei giorni a venire, il compagno di Cecchi Paone, Simone ha avuto un malore e ha dovuto abbandonare l’Isola; Alessandro, come aveva sempre detto e ripetuto, lo ha seguito abbandonando, a sua volta, l’Isola e il reality.

Qualche giorno fa, Cecchi Paone, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Superguida Tv, ha dichiarato, parlando anche della discussione che ebbe con un’altra conduttrice di reality, Simona Ventura: “Se sono insofferente alle regole, visto lo scontro con Simona Ventura e quello con Ilary Blasi? Assolutamente no. Per me le regole sono fondamentali. Con Simona Ventura non c’era stata una discussione sul regolamento. Dopo quello scontro in diretta, tra noi è nata una bella amicizia. Io uso i reality per continuare a veicolare dei contenuti per me molto importanti. In quell’occasione avevo spiegato a Simona che non potevo bruciare la faccia delle persone perché simbolicamente richiamavano brutte pagine di storia come la Shoah ebraica o i roghi degli eretici. Era per me un gesto molto brutto e mi rifiutai di farlo per questo motivo”.

E poi ha parlato dello scontro con Ilary Blasi: “Con Ilary invece c’è stato un equivoco più grande. Io non ero stato invitato a partecipare da solo dall’Isola dei Famosi. A settembre fui invitato da Mediaset direttamente a prendere parte al reality assieme a Simone. Io ho accettato chiarendo da subito che saremmo entrati e usciti assieme. Quando poi durante la puntata mi è stato comunicato che ci saremmo dovuti separare mi sono opposto perché non erano quelli i patti. Simone era anche in ospedale e io non mi sono sentito di abbandonarlo”.