Nikita Pelizon fa rivelazione incredibile: «Mi era stato detto che avrei vinto il Gf Vip»

0 SHARES Condividi Tweet

Il grande fratello vip è terminato ormai da diversi mesi ma ancora si parla di questa ultima edizione per le coppie che si prendono e si lasciano come Daniele e Oriana e anche per quelle che hanno fatto sempre discutere e che continuano a farlo come i Donnalisi.

Ma ora a stupire più di chiunque altra è stata la vincitrice, Nikita Pelizon che ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo cosa ha detto Nikita.

Nikita Pelizon: «Mi era stato detto che avrei vinto il Gf Vip»

Quella appena terminata è stata settima edizione del Grande fratello vip che ha avuto come vincitrice, Nikita Pelizon.

Gli inquilini della casa, in questa edizione, sono rimasti rinchiusi per ben sei mesi e, a tratti, la convivenza è stata davvero molto difficile.

In questi mesi per Nikita non è stata affatto semplice la vita nella casa perchè è stata costellata da tanti liti e discussioni, alcune anche molto animate che hanno reso la permanenza nella casa, a tratti, molto complicata.

Poi, alla finalissima Nikita si è battuta contro Oriana Marzoli ma lei ha avuto la meglio anche se in tanti aveva puntato sulla vittoria di Oriana.

Ora Nikita ha rilasciato un’intervista al programma radio Turchesando in occasione della quale ha dichiarato: «​Ammetto che in una meditazione mi era stato detto che avrei vinto, ma è stato indimenticabile dopo sette mesi”.

E poi: “All’inizio non pensavo di arrivare fino alla fine. Non è stato facile subire le nomination. È stata tosta, ringrazio i miei anni di percorso interiore altrimenti sarei crollata subito. Mi ha aiutato tanto riuscire a gestirmi emotivamente. Etrusco sta bene, adesso in Puglia ma ci dormo ancora assieme. I miei Angels lo ringrazio tantissimo e mi scuso se non posso essere 24 ore su 24 online, ma cercherò di renderli fieri di miei. Sono contenta che il mio esercito unicorniano abbia un’anima buona».

Nikita Pelizon a Helena Prestes: «Adesso sei libera non ci sono le persone che remano contro di te»

Nikita Pelizon, che per pochi giorni è tornata in un altro reality, L’isola dei famosi perchè serviva dare un supporto morale all’amica Helena Prestes, in coppia con la quale aveva partecipato a Pechino Express, le ha detto per incoraggiarla: «Adesso sei libera non ci sono le persone che remano contro di te».