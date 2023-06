Tg1, Fiorello costringe la giornalista a ballare e lei: “Ho polverizzato anni in 1 minuto”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, Fiorello è andato ospite al Tg1è delle tredici e ha fatto divertire tutti anche la giornalista che, però, si è anche molto vergognata vivendo un momento di divertimento insieme ad un grande imbarazzo.

Vediamo cosa è successo e cosa l’ha costretta a fare Fiorello.

Fiorello va al Tg1 delle tredici

Ieri, sabato 10 giugno, Fiorello è andato ospite del Tg1, nell’edizione delle 13.30 e ha fatto divertire tantissimo sia il pubblico a casa che quello nello studio per il siparietto che ha messo su e che ha coinvolto anche, suo malgrado, la giornalista.

Fiorello si è presentato vestito in modo abbastanza stravagante, indossando una camicia vacanziera e occhiali da sole. Poi, ha convinto la giornalista Sonia Sarno a ballare sulle note della amatissima canzone di Lorella Cuccarini “La notte vola”. La giornalista si è vista costretta ad accontentarlo perchè lui era molto insistente e aveva l’atteggiamento di chi non aveva alcuna intenzione di mollare la presa fino a quando non sarebbe stato accontentato e quindi lei ha ceduto dicendo, però, tra le risate: “Sono rovinata”.

Fiorello, appena arrivato, ha detto: “È sempre emozionante tornare qui a Saxa Rubra, è sempre bellissimo vedere i colori arcobaleno che si snocciolano nei corridoi prima di arrivare in questo studio meraviglioso”.

Pii ha parlato del suo programma Viva rai due appena terminato per questa stagione e ha detto quale secondo lui è la vera rivoluzione di questo programma: “Quella dell’orario: portare un varietà a quell’ora poteva sembrare una cosa bizzarra. In realtà neanche noi pensavamo a un varietà, ma soltanto a un programmino mattutino che commentasse le notizie del giorno… Poi è come quando mangi le ciliegie, mettiamo un balletto qui, uno lì, una gag qui, una lì ed è venuto fuori Viva Rai2!».

Poi ha parlato di Sanremo e della sua presenza alla kermesse ma solo all’ultima puntata e ha detto: “Io andrò, lo abbiamo già detto, all’ultima puntata per prenderlo e portarlo via, portarlo a casa, perché dopo cinque festival consecutivi si potrebbe smettere… Ma non è da Amadeus, io lascio sempre la piccola possibilità che lui faccia il sesto.”

Fiorello svela un particolare sulla giornalista Sonia Sarno

Poi Fiorello ha detto di Sonia Sarno: “Nasce come ballerina, ha ballato a Fantastico”. E poi le ha chiesto di ballare. Lei lo ha accontentato ma poi, alla fine del balletto ha detto: “Vent’anni di Tg1 polverizzati in un minuto. Pietà, perdonatemi”.

E Fiorello ha concluso il simpatico siparietto con queste parole: “Signori, la Cuccarini del Tg1. Da lunedì prossimo il Tg1 ballato da lei. Ballando ti aspetta” e la Sarno “Sono rovinata”.