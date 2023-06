Alessandro Cecchi Paone, duro attacco contro Arisa: “Ti stai comportando come tutti gli altri”

0 SHARES Condividi Tweet

Arisa non sta passando un momento facile dopo aver espresso belle parole nei confronti di Giorgia Meloni. Prima, è stata attaccata da Paola del suo Paola e Chiara che ha detto di lei che, pur di lavorare ha parlato bene di questo governo e ora ancheda Alessandro Cecchi Paone.

Vediamo cosa ha detto di Arisa il giornalista.

Alessandro Cecchi Paone: “Salti pure come altri sul carro del vincitore”

Qualche settimana fa, Arisa aveva espresso la sua opinione a favore del governo Meloni e da lì le si è scatenata contro una bufera.

In tanti l’hanno attaccata perché, da essere una paladina delle comunità LGBT ha parlato bene di Giorgia Meloni. Un lettore del settimanale Nuovo al cui interno Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica, ha scritto: “Sono deluso! Arisa mi pare confusa”

E poi, a proposito dell’ospitata di Arisa a Domenica In in occasione della quale ha provato un po’ a rimediare alle affermazioni precedenti, ha scritto così:

“Per rispondere alle critiche, di chi le ha fatto notare come non si possa essere per i diritti e apprezzare la Meloni, lei ha risposto ‘chiedo alla Meloni di non agevolarmi in nulla’. In che senso?”.

Alessandro Cecchi Paone ha risposto così al lettore che ha espresso un parere negativo sulla condotta di questi ultimi giorni di Arisa: “Salti pure come altri sul carro del vincitore”.

L’attacco di Paola ad Arisa

Qualche giorno fa, Paola del duo Paola e Chiara aveva detto così contro Arisa: “Non mi sento di recriminare Rosalba per quello che ha fatto. Gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare. Non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non tutti abbiamo la stessa self confidence nell’esprimere noi stessi. Chiaramente non sono d’accordo su quello che ha detto, chiaramente esistono questioni più importanti della uscita diciamo infelice di Arisa. Penso che lei nella sua vita abbia vissuto il senso di esser discriminati. E questo lascia dei traumi, che formano delle paure grandi».E poi aveva continuato: «Non dico di farle passare tutte ma aspettare prima di accanirsi su cose, peraltro, che portano lontano… Magari si parla tre giorni dell’uscita di Arisa che ha fatto un’uscita del c***o, scusatemi, infelice”.