Emma Marrone nella bufera, il suo nuovo singolo fa discutere

Emma Marrone, la nota cantante salentina in queste ore è finita al centro delle critiche di un giornalista, per via del suo ultimo singolo. Cosa è accaduto?

Emma Marrone, la nota cantante salentina è finita ancora una volta al centro della polemica. Questa volta sarebbe colpa del suo nuovo singolo. La cantante è stata accusata di sessismo, proprio lei che qualche mese fa aveva accusato Davide Maggio di bodyshaming per aver pronunciato alcune frasi nei suoi confronti. Adesso il giornalista, che di certo non ha dimenticato l’accaduto, ha voluto immediatamente replicare e togliersi il sassolino dalle scarpe. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Emma Marrone finisce al centro del gossip e della polemica

Emma Marrone, la cantante salentina che è tornata con un nuovo singolo diventato già un vero e proprio tormentone, in queste ore è finita al centro di una polemica. Nello specifico Davide Maggio, che qualche mese fa era stato accusato dalla stessa Emma di bodyshaming nei suoi confronti, ha lanciato una pesante accusa alla cantante. Il giornalista ha rispedito al mittente le accuse, per alcuni versi del suo ultimo singolo, intitolato Taxi sulla luna con Tony Effe, considerate sessiste.

Il giornalista Davide Maggio accusa la cantante di sessismo

“Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa Emma Marrone del ‘c**o giga’. Si, il c**o giga del nuovo singolo che Tony Effe canta proprio con la cantante salentina. Un singolo che puzza di sessismo”. Queste le parole del giornalista che ha anche postato alcuni versi di questo brano. Il giornalista nel dettaglio ha pubblicato un post su Instagram, spiegando le motivazioni per cui il nuovo brano di Emma a suo modo di vedere contiene delle frasi sessiste.

Lo sfogo del giornalista

“La cantante che, strumentalizzando un semplice consiglio di stile, gridava al bodyshaming nei confronti di chi le suggeriva (io) di evitare calze a rete su delle gambi importanti, non si fa problemi a prestare la propria voce in un pezzo dove, stavolta si, c’è poco spazio per le interpretazioni.” In questo sfogo Davide Maggio non è rivolto solo alla Marrone, ma anche a tutte le persone che mesi fa hanno sostenuto la cantante andando contro di lui. “Martina o Vanessa? Non mi ricordo mi gira la testa. ” Questa e altre le frasi incriminate e postate dal giornalista.