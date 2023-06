Alda D’Eusanio, torna a parlare di Laura Pausini “Mi sono scusata tanto”

0 SHARES Condividi Tweet

Alda D’Eusanio, la confessione sul Grande fratello vip a distanza di tempo. Ecco come è andata con Laura Pausini.

Ricorderete sicuramente l’avventura di Alda D’Eusanio al Grande fratello vip qualche anno fa, esperienza che purtroppo non è andata bene. Ebbene, la conduttrice è stata squalificata in seguito a delle dichiarazioni da lei fatte all’interno della casa su Laura Pausini ed il suo compagno. Adesso, a distanza di tempo la conduttrice è tornata a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata a La Repubblica. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Alda D’Eusanio torna a parlare della sua esperienza al Grande fratello vip

Alda D’Eusanio a distanza di un pò di tempo dalla sua avventura al Grande fratello vip è tornata a parlare e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a La Repubblica. La conduttrice ha toccato diversi argomenti, a cominciare dalla politica a finire alla televisione ed inevitabilmente non ha potuto non parlare della sua vita privata e dell’esperienza fatta all’interno del reality di Canale 5. La sua carriera è iniziata tanti anni fa, come giornalista al Tg2, poi è stata conduttrice di diversi programmi che hanno avuto un grande successo e ideatrice de L’Italia in diretta.

Come è andata con Laura Pausini?

Dopo aver ripercorso un pò la sua carriera, Alda ha parlato della sua esperienza al Gf vip e della squalifica per aver fatto delle dichiarazioni piuttosto forti su Laura Pausini ed il suo compagno. “Pare la crocchi di botte“, aveva detto Alda sostenendo di aver sentito queste voci di corridoio. Dichiarazioni che sono state smentite dalla stessa Pausini che poi ha querelato la conduttrice e chiesto un risarcimento in denaro. “All’inizio mi aveva chiesto un milione di euro. Però mi sono tanto scusata e non lo ridirei”, ha detto Alda.

Le parole sulla Meloni e su Papa Francesco

In generale, parlato dei reality poi la D’Eusanio ha confessato di non aver assolutamente intenzione di ripetere questa esperienza. “Preferisco essere cretina una volta al giorno e non tutto il giorno“, ha detto l’ex gieffina. All’interno dell’intervista ha poi parlato di politica e nello specifico si è espressa su Giorgia Meloni e su Papa Francesco. Sulla prima ha detto che le piace anche se ha idee opposte alle sue, mentre sul Pontefice ha aggiunto “Non mi piace. E’ troppo a favore di telecamere e macchine fotografiche”.