Alda D’Eusanio senza freni “In Rai lavori solo se …”

Si torna a parlare di Alda D’Eusanio, ovvero la conduttrice e giornalista che da qualche anno sembra sia finita sotto i riflettori per una vicenda legata alla sua partecipazione al Grande fratello vip. Ricorderete sicuramente quando la giornalista ha preso parte alla prima edizione del reality condotta da Alfonso Signorini, ma purtroppo la sua partecipazione è stata segnata da un evento davvero spiacevole, che le è costata l’eliminazione. Ebbene, si Alda da quel momento sembra essere anche sparita dalla televisione, anche se di tanto in tanto rilascia delle interviste parlando ancora di quanto accaduto dopo la sua partecipazione al reality di casa Mediaset e di come la sua vita sia praticamente cambiata da quel momento. Ultimamente sembra che Alda abbia rilasciato una nuova intervista, ma cosa ha dichiarato?



Alda D’Eusanio torna a parlare del suo trascorso in televisione prima della partecipazione al Gf VipAlda D’Eusanio, dopo quanto accaduto in seguito alla sua partecipazione al Grande fratello vip qualche anno fa, sembra che sia tornata a parlare e lo ha fatto attraverso i giornali. Sembra che la conduttrice si sia lamentata del fatto di non aver più lavorato in seguito a quella esperienza all’interno del reality. Ad ogni modo, proprio nei giorni scorsi è stata ospite a Cusano Italia Tv e pare che abbia presentato il suo nuovo spettacolo teatrale intitolato E’ nata una zucca. Pare che anche in questa occasione abbia parlato del suo passato in tv, delle trasmissioni di grande successo da lei condotte e di come questo successo le sia stato portato via.



Le parole di Alda che non sono sicuramente piaciute alla Rai

“Che ricordi ho del mio passato televisivo? Un passato molto faticoso. Perché io ho fatto tanti programmi tv e poi me li portavano via tutti. Portavo al successo le trasmissioni e poi me le toglievano. Perché il mio successo nasce dopo Tangentopoli, era morto Bettino e tutti gli altri. Il mio successo arriva negli anni 90 quando ho condotto L’Italia in Diretta, che adesso è La Vita in Diretta, poi nel 2000 quando ho fatto Al Posto Tuo, Ricomincio da Te. E in tutti questi casi mi hanno tolto questi show. Non è che ho rabbia, ma è la storia della Rai, che è un ente politico. Lì devi appartenere ad una squadra, devi appartenere ad un partito, se non sei politicamente coperta i tuoi meriti non bastano a proteggerti. Io sono riuscita ad andare avanti, ma come ho detto mi hanno tolto tutto. Al Posto Tuo però è il programma che ricordo con gioia. Pensata alla Gabbanelli, che è stata mandata via, a Giletti e Floris”. Queste le dichiarazioni di Alda che sicuramente non saranno state prese bene dalla Rai.



La nuova esperienza della conduttrice

“Non sono un’attrice, questa è la mia prima volta a teatro quasi come attrice. Racconto come cronista la mia vita, perché ho 70 anni. E ripercorro anche 70 anni della storia del nostro paese, dagli anni del boom economico in cui la figlia di un contadino è poi diventata una giornalista televisiva. Non è il sogno americano, ma quello italiano. Poi racconterò degli incontri con personaggi che hanno fatto la storia. Uno su tutti, Bettino Craxi. Saprete quello che è successo in Rai e poi parlerò anche di cose più recenti. Passare dalla tv al teatro è particolare, perché un conto è raccontarsi attraverso la parola scritta, un altro è farlo in radio, altro ancora davanti alle telecamere, a teatro invece è tutto molto più studiato. A Teatro ci sono silenzi e pause, atteggiamenti che in tv non ci sono. Il teatro c’è una comunicazione più profonda, pensata, più riflessiva.In questa veste sarò comunque una sorta di attrice. Un mondo lontano da quello che facevo prima. Anche le prove sono molto diverse da quelle che facevo in tv. Comunque sono felice, perché a 71 anni sono diventata anche attrice, un anno fa mi sono iscritta al conservatorio per imparare a suonare la fisarmonica. La vita non smetterà mai di sorprendermi”. Queste ancora le dichiarazioni di Alda.

