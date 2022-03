Il cantante mascherato, Milly Carlucci al veleno contro Eleonora Giorgi: “Hai troppo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri, venerdì 25 marzo 2022 è andata in onda la semifinale de Il Cantante mascherato, ovvero il programma condotto da Milly Carlucci che viene trasmesso su Rai 1. Ebbene, sembra proprio che la puntata in questione sia stata ricca di colpi di scena. Eliminate dal gioco ben due maschere, ovvero il Pinguino dove dietro pare si nascondesse Gabriele Cirilli e la Gatta. Proprio dietro questa maschera pare si nascondesse invece Eleonora Giorgi.



Il Cantante mascherato, scoperta la maschera della Gatta

Ad ogni modo, sembra che ad un certo punto della puntata non sono mancati i momenti di tensione e pare che uno dei protagonisti abbia anche commesso una gaffe. Ma cerchiamo di fare chiarezza e capire che cosa è accaduto. Ebbene, la semifinale de Il cantante mascherato si è aperta con uno spareggio tra la Lumaca e due nuove maschere, ovvero quella del Pulcino e la Gatta. A perdere questo spareggio è stata la Gatta e sotto la maschera pare ci fosse proprio lei, Eleonora Giorgi.



Dietro la maschera della Gatta, la nota attrice Eleonora Giorgi

L’attrice, che da poco è diventata nonna di un bellissimo nipotino di nome Gabriele, sembra che all’interno del programma di Milly Carlucci sia durata davvero molto poco. Sia i giudici del programma, ovvero Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, che i telespettatori, abbiano capito l’identità della Maschera subito dopo qualche minuto. Pare che la conduttrice, infatti, abbia in qualche modo ripreso la Giorgi, subito dopo aver svelato l’identità della maschera.“Ti sei svelata troppo con i tuoi movimenti amore mio”. Queste le sue parole.



La gaffe del giudice Flavio Insinna, il conduttore confonde l’attrice con una collega

Ad ogni modo, proprio mentre Eleonora Giorgi stava per togliere la maschera, uno dei giudici ovvero Flavio Insinna, pare abbia commesso una gaffe. “Facciamo entrare Eleonora Daniele”, avrebbe esclamato Flavio Insinna, che ha ovviamente confuso l’attrice con la conduttrice. Insinna sarebbe stato così corretto immediatamente da Arisa, che ovviamente ha detto il giusto cognome di Eleonora. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, tutti gli indizi hanno portato proprio alla nota attrice, che però, sembra che si sia fatta scoprire troppo in fretta. Pare che la sua permanenza all’interno dello show di Rai 1 sia durato davvero poco.