La moglie di Andrea Pirlo su Buffon: “Quando lasciò Alena …”

In questi giorni Gianluigi Buffon sembra essere stato al centro del gossip per via di una presunta crisi con la sua attuale compagna Ilaria D’Amico. Ebbene, sembra proprio che in questi giorni dell’ex portiere della Nazionale abbia anche parlato la moglie di Andrea Pirlo, svelando qualcosa di inedito. Ebbene, non tutti forse sanno che diversi anni fa, ed esattamente tra il 2012 ed il 2014, diversi calciatori della Juventus hanno avuto problemi familiari e soprattutto di coppia.



Juventus, le coppie scoppiate dal 2012 al 2014 La prima coppia a scoppiare pare sia stata quella formata da Valentina Baldini e Riccardo Grande Stevens, il figlio dello storico legale di Gianni Agnelli e conosciuto anche per essere un noto finanziere. Subito dopo a scoppiare è stata la coppia formata da Andrea Pirlo e Deborah Roversi. Pirlo pare che poi si sia legato a Valentina Baldini, ovvero l’ex moglie di Riccardo Grande Stevens. La donna, successivamente si è legata ad Andrea Pirlo diventano sua moglie. Quest’ultima in questi giorni sembra aver rilasciato delle dichiarazioni scoppiettanti sull’ex portiere della Nazionale.



La moglie di Andrea Pirlo parla di Gianluigi Buffon e del periodo della separazione da Alena

Nello specifico la donna avrebbe fatto riferimento al periodo in cui Gianluigi Buffon ha lasciato Alena Seredova per intraprendere una storia con Ilaria D’AMico, la sua attuale compagna. Pare che in quei giorni, Buffon dopo aver lasciato la moglie si sia rifugiato a casa di Riccardo, l’ex marito della Baldini.”Mi chiamava per chiedermi la password del Wi-Fi, era una telenovella. Eravamo tutti sui giornali, ma io sui giornali, prima, non c’ero mai stata”. Questo quanto raccontato dalla moglie di Pirlo, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al Corriere.



Le parole di Valentina Baldini sul suo ex marito

Ad ogni modo, la donna sembra aver anche parlato della fine del suo matrimonio con Riccardo Grande Stevens. Quest’ultimo pare che subito dopo la separazione abbia rilasciato delle dichiarazioni molto pesanti nei confronti dell’ex moglie.”Ho accettato tutto quello che ha detto. Pure che sarei affetta da shopping compulsivo, cosa che mi ha fatto molto sorridere. Però, io l’ho ferito e non puoi prevedere come reagirà una persona ferita. La scelta più coraggiosa sarebbe stata dire: non sono più innamorata. Invece, ho permesso che circolassero voci e gli arrivassero. Ho sbagliato“. Queste ancora le sue parole dichiarate pochi giorni fa nel corso di un’intervista.