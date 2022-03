Maurizio Costanzo diretto: “Il cantante mascherato ha dei limiti e la Carlucci …”

0 SHARES Condividi Tweet

Il cantante mascherato è il noto programma di Rai 1 che è giunto ormai al termine, visto che la prossima settimana, venerdì 1 aprile andrà in onda la finale. Ieri sera è andata in onda la semifinale su Rai 1 e sono state svelate soltanto due maschere ovvero La Gatta e il Pinguino. Dietro queste maschere rispettivamente Eleonora Giorgi e Gabriele Cirilli. Ebbene, diverse sono le maschere che rimarranno in gara per la finale.



Il cantante mascherato, Maurizio Costanzo risponde ad una lettrice

Il programma sembra abbia avuto un grande successo in queste settimane, anche se non sono mancate le polemiche. In realtà sembra proprio che di questo programma se ne sia parlato nei giorni scorsi nella rubrica di Maurizio Costanzo su Nuovo Tv. Pare che il marito di Maria De Filippi abbia avanzato delle ipotesi per quanto riguarda la prossima edizione del programma, Il cantante mascherato e non ha nascosto che potranno esserci delle modifiche e novità.



Ma cosa ha dichiarato nello specifico Maurizio Costanzo?

“Sono sicuro che Milly sia consapevole degli eventuali limiti del suo talent e, se sarà necessario, apporterà delle modifiche“. Queste ancora le parole dichiarate da Maurizio Costanzo rispondendo ad una lettrice che sembra aver avanzato delle critiche al programma di Milly Carlucci. A scrivere a Maurizio Costanzo pare sia stata una lettrice, la Signora Pina, che ha mosso delle critiche al programma.



Maurizio Costanzo difende il programma di Milly Carlucci

Pare che quest’anno siano stati tanti gli indizi ed i depistaggi per cercare di indovinare l’identità delle maschere. La lettrice avrebbe sottolineato come in questa edizione, siano stati tanti gli ospiti svelati con facilità, come Cristina D’Avena ed Edoardo Vianello. Maurizio Costanzo però, sembra abbia difeso il programma dicendo “È uno show giovane che riscuote un buon successo”. Poi, il giornalista sembra aver sottolineato come secondo lui, nella prossima edizione molto probabilmente ci saranno delle novità.



Le maschere ad oggi eliminate

Ad oggi sono state eliminate diverse maschere, a cominciare dalla Gallina, con Fiordaliso, ed ancora l’Aquila con Alba Parietti. Eliminati anche il Cavalluccio Marino con Cristina D’Avena ed Edoardo Vianello con il PInguino. Altre maschere ad essere eliminate sono state il Pastore Maremmano con Riccardo Fogli ed ancora il Pesciolino Rosso con Vladimir Luxuria. Eliminati ancora Drago con Simone Di pasquale, la Medusa con Bianca Guaccero, la Gatta con Eleonora Giorgi ed infine il Pinguino con Gabriele Cirilli.