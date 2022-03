Amici, LDA attaccato da Zerbi, interviene Gigi D’Alessio

0 SHARES Condividi Tweet

Una nuova puntata del serale di Amici andrà in onda nella serata di oggi, sabato 26 marzo 2022, e proprio nel corso di questo appuntamento LDA dovrà esibirsi portando sul palco un brano molto noto di Daniele Silvestri ovvero ‘La Paranza’. Ma ecco che proprio LDA quando ha ricevuto tale notizia non sembrerebbe aver reagito bene e proprio in seguito a quelle che sono state le parole da lui espresse sono intervenuti l’insegnante Rudy Zerbi e Gigi D’Alessio. Proprio quest’ultimo infatti non ha avuto il timore di esprimere il suo pensiero pubblicamente, ma quali sono state esattamente le sue parole?

Le parole di LDA sul brano di Silvestri ‘La Paranza’

Si sta tanto parlando nelle ultime ore delle parole espresse da LDA, ovvero Luca D’Alessio, dopo aver scoperto di doversi esibire nel corso della seconda puntata del serale di Amici con il brano ‘La Paranza’ di Daniele Silvestri. Il giovane non ha gradito la scelta del suo insegnante e ha subito replicato affermando “Mi oppongo, andrò a rischio eliminazione non me ne frega niente, ma questa cosa io non la canto! Per me è una perdita di tempo, resto allibito. Perché devo sfigurare cantando un pezzo del genere? Non può essere vero, io non ho mai visto al serale una cosa del genere. […] Non la canterò mai, è ridicola. Va bene tutto, ma si arriva anche ad un limite. Qui si parla del mio futuro e quello che voglio fare fuori. Mi prendo un cazziatone perché penso che questo pezzo faccia pena?”, queste esattamente le sue parole.

La replica di Rudy Zerbi alle parole dell’allievo

Rudy Zerbi non è rimasto in silenzio davanti alle dure parole espresse dal giovane allievo. Anzi al contrario ha risposto anche lui in modo piuttosto duro rivolgendosi non solo a LDA ma anche a Calma. “Chi si deve vergognare siete voi per l’ignoranza con cui avete affrontato un pezzo di questo genere. Con la supponenza con cui parlate di cose che non sapete. Con la strafottenza con la quale vi rivolgete ad un artista come Daniele Silvestri. Lo sapete che La Paranza parla di mafia. Siete ignoranti, presuntuosi, supponenti, saccenti“. Queste nello specifico le dure parole espresse dall’insegnante che ha poi proseguito affermando che i due giovani artisti non hanno la capacità di mettersi in gioco. Zerbi ha poi continuato rivelando che è stato proprio lui il discografico che ha fatto il contratto a Silvestri per quel pezzo. “Con lui ho lavorato e promosso quella canzone” ha poi concluso.

L’intervento di Gigi D’Alessio

Anche Gigi D’Alessio, celebre artista ma anche padre di LDA, è intervenuto sulla questione scrivendo un post sui social ed esattamente su Instagram.“Bravo Rudy! Condivido tutto quello che hai detto!!!!! Devono ancora crescere ed imparare tanto. Un anno di Amici non basta”, queste le sue parole.