GF Vip, Katia Ricciarelli senza freni: “Ho avuto …”

Nonostante siano trascorsi già diversi giorni da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ecco che se ne continua a parlare davvero molto. Nelle ultime ore ad esempio si sta tanto parlando di Katia Ricciarelli considerata una delle grandi protagoniste di questa sesta edizione del GF Vip. Nello specifico la celebre cantante lirica ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv.it nel corso della quale ha commentato le settimane trascorse all’interno della casa e alcune sue reazioni che hanno fatto discutere. Ma, quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Katia Ricciarelli grande protagonista del Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip 6 è finito da alcuni giorni ma coloro che ne hanno fatto parte continuano a trovarsi al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. E’ questo il caso della celebre cantante lirica Katia Ricciarelli che di recente ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv.it nel corso della quale si è espressa su alcune reazioni avute all’interno della casa più spiata d’Italia. “A volte ho fatto fatica a far comprendere determinate cose e ho avuto delle reazioni magari eccessive…”, queste sono state esattamente le sue parole.

La cantante lirica commenta la sua esperienza al Grande Fratello Vip

Sempre nel corso della stessa intervista Katia Ricciarelli ha poi proseguito commentando l’esperienza vissuta all’interno della casa del GF Vip. E rivelando di essere stata, secondo il suo personale pensiero, la più vera tra tutti i concorrenti in quanto rispetto a molti altri non ha mai avuto il timore di esprimersi non avendo timore di quelle che potevano essere le conseguenze di questa sua esposizione. “Tante persone mi amano, quindi qualcosa funziona. Sono stata il personaggio più vero di questa edizione, questo proprio sì…”, ha dichiarato l’ex moglie di Pippo Baudo.

Il pensiero dell’ex gieffina su Soleil Sorge

All’interno della casa del Grande Fratello Katia Ricciarelli ha legato molto con diversi concorrenti. Tra questi ad esempio Davide Silvestri, Manila Nazzaro con la quale però poi si è allontanata in modo brusco. E poi ancora ha legato molto con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. Tra le due donne, nonostante la differenza d’età, è nata infatti una bellissima amicizia a proposito della quale proprio la celebre artista si è espressa nel corso dell’intervista sopracitata. “Soleil è come ero io alla sua età. Nella casa siamo state molto vicine per tutto questo tempo…”, queste esattamente le sue parole.