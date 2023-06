Alessandro Cecchi Paone senza freni: “Preferisco Diletta Leotta a Paola Ferrari”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cecchi Paone risponde ad una telespettatrice e senza freni ammette la sua preferenza. Diletta Leotta o Paola Ferrari?

Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, reality al quale ha preso parte insieme al suo fidanzato. I due poi si sono dovuti ritirare e adesso a distanza di diverse settimane il conduttore che è tornato a curare la rubrica sul settimanale Nuovo, ha espresso il suo punto di vista su due donne note del mondo dello spettacolo e dello sport. Stiamo parlando di Diletta Leotta e di Paola Ferrari. Ma cosa ha riferito?

Alessandro Cecchi Paone dopo L’Isola dei famosi torna a curare la rubrica su Nuovo

Alessandro Cecchi Paone, una volta conclusa la sua esperienza all’Isola dei famosi è tornato al suo lavoro. Da un pò di tempo a questa parte, il conduttore cura una rubrica sul settimanale Nuovo e proprio in questi giorni ha avuto modo di potersi esprimere su Diletta Leotta, rispondendo ad una telespettatrice. Le sue parole non sono passate inosservate, visto che Alessandro ha preso le difese della siciliana.

Una telespettatrice si esprime su Diletta Leotta e lancia una stoccata

“Certo è bella, giovane, formosa. Però penso che debba valere altro in tv. Lei non ha certo l’esperienza della collega Paola Ferrari”. Queste le parole della telespettatrice che ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone nella rubrica “I televoti”, e che sono apparse come una sorta di frecciatina pungente nei confronti della siciliana. A prendere le difese di Diletta è stato proprio l’ex naufrago che ha detto “Rappresenta meglio il mio ideale femminile”.

Alessandro Cecchi Paone prende le difese della Leotta

“Da donna e tifosa di calcio considero Paola Ferrari una brava professionista. Mio marito con il quale non condivido la fede calcistica, lui è interista, io milanista, sostiene che lei ha stancato e preferirebbe che in Rai ci fosse Diletta Leotta, per la quale ha un debole”. Queste le parole della telespettatrice che ha espresso così il suo pensiero su Diletta Leotta e su Paola Ferrari che da tanti anni si occupa di sport. Tuttavia, Alessandro ha ribadito la sua preferenza per la Leotta. “Non posso negare la mia preferenza per lei. Forse perchè l’ho conosciuta a Radio 105, dove lavora, ed è stata simpatia a prima vista“, ha aggiunto Alessandro Cecchi Paone.