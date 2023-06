Milly Carlucci, la stoccata a Fabio Fazio “Se ne è andato dalla Rai? Niente di nuovo”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci a distanza di qualche settimana dall’addio di Fazio alla Rai si esprime e lancia una stoccata al conduttore.

A qualche settimana di distanza dall’addio di Fabio Fazio alla Rai, si continua ancora a parlarne. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e sono stati tanti coloro i quali non pensavano che il conduttore potesse davvero lasciare l’azienda per la quale ha lavorato per tanto tempo. Il conduttore come ben sappiamo, a partire dalla prossima stagione televisiva approderà su Nove con il suo programma Che tempo che fa. Ad ogni modo, Fazio non è il solo ad aver lasciato la Rai, visto che anche Lucia Annunziata ha fatto sapere nei giorni scorsi che il prossimo anno non tornerà con il programma Mezz’ora in più. A parlare e commentare queste notizie è stata Milly Carlucci, la conduttrice di Ballando con le stelle. Ma cosa ha riferito?

Fabio Fazio e l’addio alla Rai, segue anche Lucia Annunziata

Fabio Fazio, come ben sappiamo, il prossimo anno non farà più parte del cast di casa Rai. Il conduttore di Che tempo che fa, a partire dal prossimo anno infatti condurrà il suo programma su Nove. Di questo addio se ne è tanto parlato e sono stati davvero tanti i colleghi a commentare e prendere le difese del conduttore. Ad ogni modo, chi invece non ha voluto prendere le difese del conduttore è stata la conduttrice di Ballando con le stelle, ovvero Milly Carlucci.

Milly Carlucci si esprime sulla vicenda ma non prende le difese del conduttore

Nel corso di un’intervista che la stessa ha rilasciato al Messaggero, si è espressa su questo argomento e lo ha fatto con la massima schiettezza.“Non conosco nel merito le vicende, non ho parlato con Fabio e Lucia è un argomento molto delicato. In Rai passaggi, abbandoni e ritorni sono la storia e fanno parte del mercato. Niente di nuovo sotto il Sole”. Queste le parole di Milly che si è così sbilanciata sull’addio di Fazio e di Lucia Annunziata, seppur non entrando nel merito della vicenda.

Le parole di Milly Carlucci

La Carlucci però non ha perso occasione nel lanciare una frecciata dicendo che anche i conduttori vanno dove meglio gli conviene seguendo quelle che sono le leggi di mercato.“La televisione va avanti, viene riempita ogni giorno”, ha aggiunto poi la conduttrice di Ballando.