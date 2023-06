Viva Rai2, Marco Mengoni rifiuta di andare, la reazione di Fiorello fa impazzire i fan, i social esplodono di like

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Radio 2 è terminato ed ancora è incerto se per il futuro, si intende da settembre, riprenderà oppure no. Fiorello, a più riprese, ha detto che è rischioso rifarlo perchè servono sempre tantissime idee ma Biggio, dal canto suo, ha dato una sorta di conferma che il programma si farà. Non resta che attendere l’ufficialità dei palinsesti Rai che sarà data a luglio per vedere cosa accadrà. Nel frattempo, l’ultima puntata del programma è stata divertentissima, soprattutto perchè Fiorello, nonostante si sia dovuto arrendere al rifiuto da parte di Marco Mengoni di andare ospite, alla fine, appunto all’ultima puntata, ha trovato un modo geniale per averlo lo stesso in trasmissione. Vediamo cosa è accaduto.

Marco Mengoni dice no a Fiorello e lui fa fare ad Amadeus la sua imitazione

Ormai lo sanno tutti che Marco Mengoni non ha accettato l’invito di Fiorello di andare da lui in trasmissione a Viva radio 2 ma Fiorello ha, comunque, avuto parole belle per lui e lo ha giustificato così: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo”. Ma Fiorello, in ogni caso, non si è dato per vinto e ha fatto fare ad Amadeus l’imitazione di Mengoni, imitazione che, peraltro è riuscita benissimo con un Amadeus strepitoso.

Fiorello dice che non sa se tornerà a settembre con Viva radio 2 ma Biggio lo smentisce: “L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo”

Ad oggi non è ancora una certezza che Viva Radio 2 ritornerà a settembre anche se il pubblico lo spera tantissimo visto il successo strepito riscosso dalla trasmissione nonostante vada in onda la mattina alle 7 quando la gente o dorme ancora o si sta preparando per andare al lavoro. Fiorello è bravissimo e tutti i suoi ospiti si divertono con lui regalando un prodotto finale imperdibile.

Se fino ad oggi Fiorello non ha ancora sciolto la riserva, per lui ci ha pensato la sua spalla, Biggio che, ospite da Bruno Vespa a Porta A Porta, ha dichiarato così: “L’anno prossimo è sicuro al 99,9% che torniamo, c’è sempre quella piccola variabile. Non settembre eh, ma novembre, poi faremo Sanremo anche quest’anno”.