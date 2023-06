Arisa una furia contro Paola di “Paola e Chiara”: “Se mi incontri per strada non mi salutare più”

0 SHARES Condividi Tweet

Uno scambio di battute al vetriolo quelle che si sono scambiate Arisa e Paola del suo “Paola e Chiara”. Vediamo cosa è successo.

Paola su Arisa: “A volte si parla in un modo perchè si teme che non ti facciano più lavorare”

Paola e Chiara Iezzi sono state ospiti alla conferenza stampa del Roma Pride perché sono state elette “madrine d’eccezione” e in quella sede hanno voluto dire la loro sulle parole che Arisa ha detto in occasione dell’intervista per la quale ha rinunciato ad andare al Gay Pride: “Non recrimino Rosalba per quello che ha fatto, detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo. Non giudico quello che lei ha detto, chiaramente non sono d’accordo con quello che lei ha detto, ma esistono questioni più importanti dell’uscita infelice di Arisa”.

E poi ha continuato: “Penso che lei abbia subito anche l’essere discriminati e questo lascia traumi che ti porti dentro, che formano delle paure grandi dalle quali è difficile fuggire. Le paure sono il nostro grande deterrente e bisognerebbe combatterle. Ognuno ha i propri tempi, bisogna concedere tempo e spazio alle persone per trovare forza e coraggio. Il coraggio non è mica facile da trovare.”

Arisa replica al veleno

Arisa non ha perso tempo e ha replicato anche in modo abbastanza duro contro le parole di Paola: “Ti ho sempre seguita, stimata. Mi dispiace tanto sentire queste parole, vederti parlare così di me … nonostante la tua consapevolezza del periodo non troppo piacevole che sto attraversando per questo argomento. Io lo avrei fatto, avrei cercato il buono, di mettere pace”.

E poi ha continuato evidentemente fuori di sé: “Invece tu ti sarai presa applausi mentre infamavi una tua collega, dicendo cose non vere, non reali, anzi te lo assicuro, non sono vere”.

Poi Arisa si è rifatta alle dichiarazioni che Paola ha fatto su di lei e ha commentato così: “Non ho self confidence, mmmh, vediamo. Ho paura di non lavorare, no, forse tu hai paura, perciò sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito, di niente. Io amo senza paletti e dico anche di no, perché amare significa dire anche di no”.

E poi la cantante ha terminato così: “Se mi incontri per strada non mi salutare, l’ipocrisia mi fa schifo. La gente ipocrita mi fa schifo”. E, ancora: “Cresci, impara che non si parla degli altri quando gli altri non ci sono, soprattutto male. Non si parla male di altri quando gli altri non ci sono e non si possono difendere. Hai quasi 50 anni, ancora non hai imparato a vivere”.