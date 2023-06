Pretelli e Giulia Accardi sorpresi insieme in bagno, loro smentiscono ma c’è una chat li incastra

0 SHARES Condividi Tweet

Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, pare, sia proprio finita e lui sta continuando a farsi vedere in giro per feste e serate. L’ultimo avvistamento, però, ha fatto parecchio discutere perché lo ha ripreso in bagno insieme a Giulia Accardi. I due, prima hanno fermamente smentito, ma poi, poiché c’era una chat che li sbugiardava, hanno dovuto ammettere. Vediamo cosa è accaduto.

Pierpaolo Pretelli ripreso in bagno di spalle insieme Giulia Accardi dichiara: “Quello nella foto non sono io”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Accardi sono stati avvistati insieme a Formentera non si sa ancora se per trascorrere qualche giorno di vacanza come coppia o, piuttosto, perchè insieme ad Alfonso Signorini e ad altri influencer. L’unica certezza è che i due erano in bagno insieme come testimoniato da una foto che ha scattato la Accardi e che ritrae Pretelli di schiena. Dopo aver pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram, la modella l’ha cancellata e questo ha iniziato a destare i primi sospetti. Appena sono iniziate a girare le prime voci, lei ha smentito che il ragazzo di spalle fosse Pretelli, sostenendo addirittura di non conoscerlo nemmeno e ha scritto così sui social: “Quindi adesso fatevi la vostra vita serena e lasciatemi in pace.”

Poi a smentire ci ha pensato anche Pierpaolo Pretelli che ha scritto così sempre su Instagram: “Bellissimi dispiace dirvi che non sono io #mannaggiaavoi anche perché io la faccio solo con la porta chiusa“.

I due ragazzi vengono sbugiardati e sono costretti ad ammettere

Dopo queste due convinte smentite, ci ha pensato PipoloGossip ha sbugiardare i due ragazzi scrivendo sui social così: “Abbiamo ricevuto una chat privata che conferma la presenza di Pretelli in bagno. Una presenza casuale. Nessuno ha insinuato niente.

Non la pubblichiamo per rispetto delle nostre fonti, non ci appelliamo al diritto di cronaca perché si tratta di cazzeggio. Cara Giulia Accardi, dormi sonni tranquilli nessuno insinua niente. Era la cronaca di una foto. Stop. Caro Pretelli, sei giovane di questo mondo impara una regola: la smentita è una doppia conferma. Se però vogliamo continuare, autorizzateci a pubblicare la chat (?) Fidatevi di noi, andate in spiaggia che si sta meglio”.