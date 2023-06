La vita in diretta, Pierluigi Diaco interviene e fa un annuncio bomba, Alberto Matano resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 9 maggio, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta che, tra qualche settimana, lascerà il posto a La vita in diretta estate che avrà al timone la coppia inedita composta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini.

Ieri, durante la puntata è andato in collegamento da Alberto Matano, Pierluigi Diaco che ha fatto un annuncio bomba che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo di che si tratta.

Pierluigi Diaco fa un annuncio a sorpresa: “Invito il pubblico di Rai1”

Ieri, durante il collegamento, Pierluigi Diaco ha fatto un annuncio a sorpresa: “Sono molto contento di invitare il pubblico di Rai1 il 28 agosto in seconda serata, alle 23.40, in uno Speciale dedicato a Maurizio Costanzo che avrebbe compiuto 85 anni.”

Pierluigi Diaco si è mostrato molto emozionato e orgoglioso di presentare uno speciale sul suo grandissimo amico, Maurizio Costanzo che è venuto a mancare, inaspettatamente lo scorso 24 febbraio. Per lui ci sarà una serata speciale interamente dedicata durante la quale scorreranno tante immagini inedite del grandissimo giornalista romano.

Lo speciale si intitolerà: “L’altro Costanzo” perchè l’intento è quello di far conoscere il giornalista in una veste inedita, quella mai vista dal pubblico, più intima e personale.

Pierluigi Diaco svela che ha apprezzato tanto che la Rai abbia fatto questa scelta

Pierluigi Diaco ha avuto parole di grande apprezzamento nei confronti della Rai per questa scelta per lui, e per tutto il pubblico che ha amato e amata tantissimo Maurizio Costanzo e ha detto così: “Mi piace l’idea che la rete ammiraglia omaggi Maurizio Costanzo con un’ora e venti minuti di spezzoni mai visti in televisione che si chiamerà L’altro Costanzo con cui tentare di ringraziare, non solo personalmente per tutto quello che mi ha regalato umanamente e professionalmente, ma per ringraziare proprio un maestro di una tv gentile dove la curiosità ha fatto sempre la differenza.”

Pierluigi Diaco tornerà a settembre con il suo programma Bella Mà con le riconferma della presenza di Antonella Elia, Adriana Volpe e Rita Forte.

Il programma, che è partito un po’ in sordina, è riuscito piano piano a conquistare una buona fetta di pubblico.