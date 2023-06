Paola Ferrari decide di raccontare tutto: “Cosa mi hanno fatto in Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Ferrari torna con un’intervista molto interessante, dove racconta di aver vissuto un anno molto difficile. Ecco le parole della giornalista.

Paola Ferrari la conosciamo tutti per essere una nota giornalista sportiva, la quale per diversi anni ha condotto un programma su Rai 2. Da un pò di tempo a questa parte Paola si è allontanata dal mondo della tv, ma adesso la giornalista è pronta a tornare. Di questo e tanto altro ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Nuovo tv. Ma cosa ha riferito?

Paola Ferrari racconta il momento difficile che ha vissuto nell’ultimo anno

Paola Ferrari, la nota giornalista sportiva ha rilasciato un’interessante intervista a Nuovo tv ed ha parlato anche del possibile addio al mondo della tv. Già un pò di tempo fa aveva fatto sapere di essere quasi pronta a dire addio a Rai Sport. Adesso, nel corso della stessa intervista ha fatto sapere che potrebbe davvero dire addio a Rai sport prima del Mondiale di calcio in Qatar, dopo i saluti della Direttrice Alessandra De Stefano. Adesso però la giornalista ha voglia di ritornare e vuole seguire la Nazionale di calcio.

Le parole di Paola sul possibile addio al mondo dello sport

«Ho vissuto un periodo difficile e per un anno non sono apparsa in Tv. Per me è stato un grande dispiacere ma non ho voluto rompere con la mia azienda. La direttrice mi ha lasciato a casa e non mi ha ricevuta per otto mesi. L’ho accettato ma ero molto arrabbiata, perché tengo al mio lavoro e credo di farlo discretamente bene…». Queste le parole di Paola Ferrari che aspetta che il nuovo direttore possa darle una nuova opportunità.

L’opportunità con Alba Parietti

La giornalista è stata abbastanza sincera nel dire che ha affrontato dei mesi abbastanza difficili, in cui ha potuto trovare solo rifugio e conforto nella sua famiglia, il marito ed i figli che gli sono stati accanto. Per la prossima stagione, gli piacerebbe sicuramente condurre un 90° minuti, ma Paola potrebbe optare per uscire dal mondo dello sport. «Con Alba Parietti ci piacerebbe raccontare la nostra meravigliosa amicizia in una sit-com. Ci conosciamo da quarant’anni e insieme siamo molto divertite».