E’ sempre mezzogiorno, la regia commette una gaffe, la reazione di Antonella Clerici

E’ sempre mezzogiorno, la regia commette una gaffe ed in studio irrompe una voce. Ecco la reazione di Antonella Clerici.

Antonella Clerici ha condotto una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma che conduce ogni giorno a partire dalle ore 12.00 su Rai 1 a tema culinario. Essendo un programma che va in onda in diretta, è facile incappare in alcuni errori, e questo è proprio quello che è accaduto oggi. Improvvisamente la regia ha commesso un errore e la conduttrice, è dovuta immediatamente correre ai ripari. Ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto nel dettaglio.

E’ sempre mezzogiorno, imprevisto durante la diretta di oggi 6 giugno

Antonella Clerici, oggi martedì 6 giugno 2023 ha condotto una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, il programma a tema culinario che da diversi anni intrattiene il pubblico di Rai 1. Mancano ormai pochi giorni ed il programma, insieme alla conduttrice andranno in vacanza per questa stagione. L’ultima puntata è infatti attesa per venerdì 9 giugno, giorno in cui Antonella saluterà il suo pubblico per qualche mese, con la promessa di ritrovarli poi a settembre.

La regia commette una gaffe

Ad ogni modo, nel corso della puntata di oggi, è accaduto qualcosa di improvviso e di inatteso. La regia, infatti, ha commesso un errore, nello spazio dell’anteprima, quando Lorenzo Biagiarelli e Alfio Bottaro hanno letto il primo indizio. I due stavano raccontando che la mamma di Alfio aveva detto al figlio di essere rimasta ferma con la macchina ma nel momento in cui lui è corso a darle una mano è stato protagonista di una disavventura.

Una voce dalla regia irrompe in studio

Mentre i due chiacchieravano, si è sentita una voce dalla regia che diceva “Ok possiamo andare a fare l’altro grazie”. Qualcuno dalla regia avrà sicuramente lasciato il microfono aperto e così Lorenzo e Alfio nonostante abbiano sentito benissimo la voce, hanno fatto finta di niente. Anche la conduttrice ha fatto la stessa cosa, aprendo la puntata come se nulla fosse accaduto. In un programma in diretta, può di certo succedere che si verifichino di questi imprevisti.