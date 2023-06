Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono detti addio, è arrivato l’annuncio ufficiale “Ci siamo separati”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati, dopo tante smentite è arrivata l’ufficialità. Ecco le loro parole.

La notizia era nell’aria già da diversi mesi, nonostante i diretti interessati avessero smentito più volte. Adesso però è arrivata l’ufficialità, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. La conferma è arrivata questa volta per mano degli stessi, dopo aver smentito per diverse settimane nei mesi scorsi. La notizia è stata diffusa da Vanity Fair che ha voluto dar voce così ai diretti interessati. Ecco cosa hanno riferito Paolo e Sonia.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati, arriva l’ufficialità

Adesso è ufficiale, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. Dopo varie smentite arrivate nei mesi scorsi, quando qualche portale aveva data per certa la separazione, adesso i due diretti interessati hanno voluto dare la notizia della separazione. «Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati». Questo si legge su VanityFair, il giornale che come abbiamo già avuto modo di anticipare, ha voluto dare voce al conduttore ed all’ex opinionista del Grande fratello vip.

Dopo tante smentite, l’annuncio ufficiale

I due ci hanno tenuto a far sapere che non c’è di mezzo nessun amante, ne tanto meno un’altra donna o un altro uomo. Inoltre, i diretti interessati non hanno neppure fatto sapere da quanto sono separati ma una cosa l’hanno confermata, ovvero che continueranno ad essere genitori, a fare le vacanze insieme e manterranno le stesse dinamiche.

A prendere la decisione è stata Sonia, ecco le sue parole

«Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente». Queste le parole di Sonia, la quale è stata proprio lei a voler mettere fine a questo matrimonio con Paolo che non ha potuto far altro che accettare la decisione, seppur con tante difficoltà.