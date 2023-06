Giorgia Soleri “Non voglio più sentirmi dire stai zitta”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Soleri lancia la prima collezione di trucco e rilascia un’intervista molto interessante. Inaspettatamente fa una confessione.

Giorgia Soleri la fidanzata di Damiano David, il frontaman dei Maneskin da diversi anni ormai è diventata piuttosto famosa anche sui social e non solo. In questi giorni ha lanciato la sua prima collezione di trucco, visto che è diventata anche una nota imprenditrice, e proprio in occasione di questo evento così tanto importante per lei, Giorgia si è lasciata andare ad una interessante intervista. La Soleri ha parlato di trucco, di modelli di bellezza e di altre vicende e si è anche lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti. Ecco le sue parole.

Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David lancia una collezione Neonude

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David ed ex concorrente di Pechino Express oltre che famosa attivista, in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante. L’intervista è arrivata in occasione del lancio della sua prima collezione di trucco. Si tratta della collezione Neonude, che ha firmato con il brand Made in Italy, Mulac. La fidanzata di Damiano ha concesso un’intervista a VanityFair ed ha toccato diversi argomenti, alcuni di questi anche molto seri ed importanti. Innanzitutto Giorgia ha spiegato chi è la signorina Nessuno, nata con la pubblicazione del libro avvenuta lo scorso anno ed intitolato appunto La signorina Nessuno.

L’intervista molto interessante di Giorgia

“Mi piace vedere la signorina Nessuno come una specie di aiutante, è stata la figura in cui mi sono nascosta quando non avevo il coraggio di dire certe cose. La signorina Nessuno è nata con la pubblicazione del libro e in quel momento è stato come se si fosse chiuso un cerchio”. Queste le parole della Soleri, alla quale il giornalista ha chiesto se oggi si sente libera di dire quello che pensa.«Cerco di allenarmi a farlo, soprattutto a capire se davvero mi serve dire oppure sono di fronte a qualcosa che posso tenere per me. Nel senso che non sento più l’esigenza di farmi comprendere a tutti i costi da persone che non hanno voglia né di comprendere, né tantomeno di ascoltare. Cerco di essere onesta con me stessa e con gli altri, senza aver più bisogno della signorina Nessuno ma essendo semplicemente Giorgia». Queste ancora le sue parole.

La cosa peggiore che le hanno mai detto

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista l’attivista ha parlato di tanti argomenti e ad un certo punto il giornalista le ha chiesto quale sia stata la cosa peggiore che le hanno detto.«”Stai zitta”. Alle donne spesso viene richiesto di stare in silenzio e di fare poco rumore, di occupare poco spazio, invece no, riprendiamoci tutto lo spazio, urliamo, parliamo tutte le volte che vogliamo. Quindi non voglio più sentirmi dire stai zitta, ho un sacco di cose da dire e ho voglia di dirle. Spero che in futuro ci sia una migliore educazione al digitale, perché c’è tanto bisogno di capire che è un luogo da sfruttare al meglio per avere una voce e che non è la terra di nessuno».