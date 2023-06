Viva Rai 2, Marco Mengoni rifiuta l’invito, come commenta Fiorello

0 SHARES Condividi Tweet

Viva Ra 2, Marco Mengoni ha rifiutato l’invito di Fiorello a prendere parte al suo programma. A sorpresa ecco le parole del conduttore.

Marco Mengoni ha rifiutato l’invito di Fiorello a prendere parte al programma mattutino Viva Rai 2 che va in onda da diversi anni ed ha ottenuto un grandissimo successo. Sono davvero tanti i telespettatori che in questi giorni si stanno chiedendo il perchè Marco abbia rifiutato di prendere parte al programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, al quale tra l’altro hanno preso parte diversi noti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica italiana ed anche dello sport. Cerchiamo di fare chiarezza e capire cosa possa essere accaduto.

Marco Mengoni rifiuta l’invito di Fiorello per Viva Rai 2

Marco Mengoni, uno dei cantanti più amati della musica italiana, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Due vite, è stato invitato da Fiorello per prendere parte ad una puntata di Viva Rai 2, il programma da lui condotto. Ebbene, sembrerebbe che il cantante abbia rifiutato l’invito e adesso, una volta diffusa la notizia, sono sempre di più coloro i quali si chiedono quale possa essere il motivo. Proprio su Twitter una fan del cantante si è proprio chiesta il motivo per cui Marco non abbia accettato l’invito del noto showman a prendere parte al programma. In modo del tutto inaspettato, alla fan di Mengoni ha risposto proprio lui Rosario Fiorello, il quale ha usato come sempre l’ironia che lo contraddistingue.

Una fan si chiede il perchè, a sorpresa risponde Fiorello

“Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5.. quindi capiamo”. Queste le parole di Fiorello che ha fatto ben intendere che l’invito è arrivato ed anche in diverse occasioni, ma che Mengoni lo abbia semplicemente declinato, prendendo come “scusa” l’orario. E’ stata piuttosto palese l’ironia di Fiorello che magari spera che in questi ultimi giorni Marco possa in extremis raggiungere il glass e fare così tutti felici.

Il programma di Fiorello va in vacanza

Se così fosse, il cantante non ha molto tempo visto che il programma di Fiorello andrà in vacanza il prossimo 9 giugno. Intanto, Marco che è reduce da un grande successo ottenuto lo scorso mese di maggio all’Eurovision Song Contest, si sta preparando per una grande estate all’insegna di concerti e grandi sold out.