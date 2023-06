E’ sempre mezzogiorno, lo chef gela Antonella Clerici: “Cosa farò con la nuova conduttrice”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici nel corso dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno rimane senza parole dopo le parole dello chef Ivano Ricchebono.

Antonella Clerici continua a condurre E’ sempre mezzogiorno, il programma che va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì e che ben preso saluterà i telespettatori per una pausa estiva. La puntata di oggi, lunedì 5 giugno 2023 è stata la prima di questa ultima settimana di questa stagione che sta per finire e tra i vari ospiti e chef, la conduttrice ha ospitato lo chef genovese Ivano Ricchebono, che è stato protagonista di una gag molto simpatica. Vediamo cosa è accaduto.

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno, botta e risposta con lo chef Ivano Ricchebono

Antonella Clerici ha condotto oggi, lunedì 5 giugno 2023 una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno. Questa sarà l’ultima settimana per la Clerici che poi andrà in vacanza per questi mesi estivi. La conduttrice ha ospitato lo chef genovese Ivano Ricchebono, il quale insieme alla Clerici è stato protagonista di una gag davvero molto simpatica. Mentre stava sbucciando una melanzana, Ricchebono ha spiegato alla conduttrice “Dobbiamo lasciare la buccia a strisce, una striscia si e una no”.

Domanda e risposta, la Clerici ribatte alle parole dello chef

La conduttrice a quel punto ha risposto “Come si fa con i petali delle margherite per il m’ama o non m’ama.. tu hai mai fatto m’ama o non m’ama?”. Alla domanda della Clerici, lo chef ha replicato dicendo “Si, l’ho fatto tante volte quando ero uno scout”. La conduttrice non ha potuto a sua volta non replicare dicendo “Ma gli scout ti hanno insegnato di sicuro ad essere gentile, non arrogante, perchè oggi cont e mettono la canzone Arrogante?”. Lo chef, ha risposto ma con le sue parole ha lanciato una sorta di frecciatina che di certo non è passata inosservata.

Antonella, le sue parole pongono tanti dubbi

“Sono gentile con tutti io, anche qui: sono gentile quando arriva un nuovo collega, un nuovo autore, una nuova redazione, e lo sarò anche quando arriverà una nuova conduttrice…”. Le sue parole hanno spiazzato la Clerici che ha risposto in modo piuttosto strano, ovvero facendo il gesto della bocca cucita. “No Anto, se un giorno te ne andrai, andrò via anch’io”, ha detto poi lo chef, parole alle quali la conduttrice ha replicato dicendo “Capiterà tesoro, perchè io ho una certa età… ma con calma!”-