Ilary Blasi, umiliata da una collega: “A condurre l’Isola dei famosi sarei certamente più brava di lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Elia, spumeggiante showgirl, ha sempre abituato il suo pubblico al suo modo di essere vera e diretta, non ha mai cercato la strada più semplice per esternare il suo pensiero anche se, qualche volta, è stato un po’ scomodo. E, anche nelle ultime dichiarazioni che ha reso, ha mostrato di essere sempre fedele a sè stessa. Infatti, ha detto, a chiare lettere, che secondo lei è molto più adatta alla conduzione del reality L’Isola dei famosi rispetto a Ilary Blasi perchè crede di essere più brava. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Antonella Elia: “Alla conduzione de L’Isola dei famosi, sarei più brava di Ilary senza dubbio”

Antonella Elia, che è stata naufraga all’Isola dei famosi in ben due edizioni, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha detto che tornerebbe volentieri in un reality ma, questa volta, in un ruolo completamente diverso e cioè come conduttrice.

La Elia ha dichiarato: “L’Isola dei Famosi? C’è passione, divertimento. La farei tutta la vita. Cosa fai di professione? L’Isola dei Famosi. Io adoro stare nella natura selvaggia. E poi io sono nata per condurre quel reality, sarei la regina. Quando la guardo in tv mi chiedo: ma perché non la conduco io? Se sarei più brava di Ilary Blasi? Beh certo, non c’è il minimo dubbio. Scherzo, dai. Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara”.

Quando la Elia partecipò come naufraga litigò in un modo anche molto violento con un’altra naufraga, Aida Yespica ma poi le due donne hanno fatto pace quando si sono ritrovate nel programma All Stars, trasmissione condotta da Nicola Savino. Oltre le due showgirl, nel programma di Savino c’erano anche Carmen Russo ed Enzo PaoloTurchi, il Divino Otelma, Valeria Marini, Den Harrow, Cristiano Malgioglio, Guendalina Tavassi e Flavia Vento.

Antonella Elia: “Non mi sposo più”

Antonella Elia, a proposito della notizia che era trapelata del matrimonio imminente, ha dichiarato: “Se ci sposiamo? Ho deciso di no. Per ora. Poi si vedrà. Non riesco ad accettare l’idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia. Io tra dieci anni ne avrò 70, lui 60, sarà nel fiore… mi viene da piangere. Dieci anni sono tantissimi, invecchiare mi fa molta paura, è inaccettabile che mi veda crollare a pezzi. Io ho sempre vissuto randagia, non ho avuto una famiglia, e forse proprio per questo non l’ho ricreata”.