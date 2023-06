Elisabetta Canalis, il gesto distensivo che fa nei confronti dell’ex amica Maddalena Corvaglia stupisce tutti

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è noto a tutti che Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, da essere amiche per la pelle hanno rotto il loro rapporto. La causa nessuna delle due la ha mai dichiaratamente motivata e, per questo, sono girate tante illazioni, da motivi di natura economica avendo le due intrapreso un progetto lavorativo insieme, a cause di natura sentimentale, ma sia una che l’altra non hanno mai confermato né smentito. La Corvaglia, che pare sia quella ad aver subito il torto, si è limitata a dire che il motivo della rottura è molto grave. Sta di fatto che le due, da essere amiche fin da tempi in cui ricoprivano il ruolo di veline sul bancone di Striscia la notizia dove, peraltro, si sono conosciute, oggi non hanno più alcun rapporto. Ma ora qualcosa è successo. Vediamo che gesto ha fatto Elisabetta Canalis nei confronti di Maddalena Corvaglia che ha stupito tutti.

Elisabetta Canalis e il gesto di disgelo nei confronti dell’ex amica Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis, su Instagram ha postato, tra le Stories, diverse immagini tra cui una che la ritrae insieme a Maddalena. La foto risale a tanti anni fa quando le due erano due ragazzine, più o meno ventenni.

Le parole di Maddalena Corvaglia sulla fine dell’amicizia con Elisabetta Canalis

Tempo fa, Maddalena Corvaglia, sulla fine del rapporto con Elisabetta Canalis, aveva detto: «Sono del segno della Vergine e ci metto un po’ a metabolizzare il dolore … Amo incondizionatamente, ma posso alzare muri difficili da buttare giù».

E poi, sulla possibilità di tornare ad essere amiche aveva dichiarato: «Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile».

E, ancora: «È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è».

Poi aveva parlato anche della fine del suo matrimonio: «È stata una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto», mentre, a proposito del divorzio: «L’ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia, anche se poi mi sono pentita: uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano». Invece, della sua situazione sentimentale attuale: «Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore».

Maddalena ha divorziato dal marito, il musicista Stef Burns, e anche Elisabetta Canalis, dal marito, il chirurgo americano Brian Perry.

Elisabetta Canalis e il suo nuovo amore

Elisabetta Canalis, pare si sia innamorata del suo personal trainer, il 29enne Georgean Cimpeanu.

Infatti, sono girate sui vari giornali di gossip tante foto che li ritraggono insieme in atteggiamenti molto complici.