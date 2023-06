E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici sbotta con Alfio “Non ti devi comportare così”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno andata in onda oggi venerdì 2 giugno ha perso la pazienza. Ma cosa è accaduto?

Antonella Clerici è la conduttrice di casa Rai, una tra le più amate di tutti i tempi. In quest’ultimo periodo la Clerici non è stata proprio bene ed a riferirlo è stata proprio la stessa. Piccoli problemi di salute che non le hanno permesso di vivere bene queste ultime settimane. Ad ogni modo, la conduttrice ha continuato a portare avanti la trasmissione da lei condotta, ovvero E’ sempre mezzogiorno, compreso oggi, venerdì 2 giugno, nonostante il giorno festivo. Nel corso della puntata diverse sono state le ricette proposte e ad un certo punto la Clerici ha perso la pazienza. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

E’ sempre mezzogiorno va in onda nonostante il giorno di festa

E’ sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici è andato in onda anche oggi, venerdì 2 giugno, nonostante il giorno festivo. Tante le ricette proposte e la prima ad accendere i suoi fornelli è stata la chef Barbara De Nigris che per chi non lo sapesse, è la preferita di Alfio Bottaro. Nel corso della puntata, proprio nel momento in cui Bottaro è corso verso Barbara, quest’ultima ha detto alla conduttrice di avere qualcosa di cui farsi perdonare.

Antonella sbotta contro Alfio Bottaro, ma per quale motivo?

Secondo quanto riferito dalla chef, Alfio prima dell’inizio della puntata è passato dalla cucina, rubando alcuni medaglioni che erano stati preparati in precedenza e che per questo lei ha dovuto rifare il piatto.. “E va beh, uno in più uno in meno”, ha detto Alfio. A quel punto la conduttrice non ha potuto non intervenire e bacchettare Bottaro. “Ma più o meno cosa? Non si fa così”, ha aggiunto la conduttrice.

La conduttrice fa una precisazione parlando del 2 giugno

Ad ogni modo, come abbiamo già anticipato, il programma è andato in onda anche oggi, nonostante fosse una giornata di festa. La conduttrice ad un certo punto ha fatto una premessa ed anche una riflessione su questa giornata, ovvero il 2 giugno. La conduttrice ha precisato che si tratta della Festa della Repubblica.“E in quell’ occasione è stato concesso per la prima volta il voto alle donne quindi diciamo che è una grande conquista anche per tutte noi di cui andiamo particolarmente fiere”, queste le parole di Antonella.