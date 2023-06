Platinette svela un retroscena su Mattino 5, “Cosa è accaduto dopo le frizioni tra Francesco Vecchi e Federica Panicucci”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Vecchi e Federica Panicucci, retroscena sul programma da loro condotto. Ecco cosa ha rivelato il noto opinionista della tv.

Mattino 5 è il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che va in onda ovviamente tutte le mattine e che ha un grande successo da diversi anni. Di questo programma di grande successo ne ha parlato in questi giorni Platinette, che cura una rubrica sul magazine DiPiù Tv, dove esprime le sue opinioni sulla tv e sui vari personaggi. Questa volta Mauro Coruzzi ha voluto esprimere il suo punto di vista su Federica Panicucci e su Francesco Vecchi, che come ben sappiamo da diverso tempo sono al timone di un programma intitolato Mattino 5 e che va in onda tutti i giorni su Canale 5. Ma cosa ha riferito il noto opinionista?

Mauro Coruzzi su DiPiù Tv parla del programma Mattino 5

Mauro Coruzzi, in arte Platinette nei giorni scorsi ha parlato di Mattino 5, il programma che va in onda tutti i giorni su Canale 5 e condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Ebbene, il noto opinionista parlando della trasmissione ha ricordato ai lettori che la nuova formula adottata per il programma in questione è iniziata dopo alcune frizioni da parte dei due conduttori.“Negli anni Mediaset ha applicato il proprio contenitore mattutino fino ad offrire quasi due programmi in uno…Tutto è partito da un problema nato agli inizi quando tra loro ci furono delle frizioni…”. Queste le parole di Mauro Coruzzi, secondo il quale è proprio grazie a queste frizioni che il format della trasmissione è stato stravolto, ottenendo un grande successo.

Le parole di Platinette su Francesco Vecchi

Platinette ha colto l’occasione per esprimere anche il suo punto di vista su Francesco Vecchi. “Ha sempre dimostrato una personalità accesa, pronta alla discussione con ospiti e inviarti, una sorta di ‘voce del popolo’ bravo a tradurre in domande naturali curiosità del pubblico…”. Parole dolci e di grande stima quelle di Mauro nei confronti del conduttore di Mattino 5.

E su Federica Panicucci?

E su Federica Panicucci? Inevitabilmente Mauro ha anche espresso il suo parere sulla conduttrice dicendo che in questi anni è stata certamente capace di essere all’altezza di ogni occasione.“E’ maestra negli scambi di vedute, dove gli eccessi di foga e la voglia di apparire degli intervenuti spesso rendono difficile a chi segue capire la discussione, Federica si trasforma in un vigile della parola…”. Queste ancora le parole di Platinette che avranno sicuramente fatto piacere ai due conduttori.