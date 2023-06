Oriana Marzoli, i fan sottolineano la somiglianza con Baby K, la cantante non la prende bene e interviene sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Oriana Marzoli e Baby K si somigliano? Alcuni fan notano questa somiglianza, ma la cantante non la prende bene e replica al veleno.

Oriana Marzoli, l’ex gieffina molto attiva sui social, in queste ore è stata al centro di un dibattito. Molti suoi fan, hanno notato una certa somiglianza con Baby K, la cantante che da tanti anni sforna diversi successi, soprattutto estivi. Ad ogni modo, la cantante non ha preso bene il fatto di essere stata paragonata alla modella e la sua risposta ai fan non è passata inosservata. Ecco cosa ha riferito la Marzoli.

Oriana Marzoli sempre più attiva sui social

Oriana Marzoli, la nota gieffina e modella venezuelana dopo la fine del reality non si è più fermata e fa la spola tra l‘Italia e la Spagna. E’ una delle protagoniste dei social e da quando è terminato il Grande fratello vip, ha riscosso un grandissimo successo anche sui social. La modella è solita fare da diverse settimane delle chat speciali, che sono state soprannominate room, in cui la stessa Oriana dialoga con i sui fan.

Molti fan trovano una certa somiglianza tra la modella e la cantante

Ebbene, in queste ultime ore molti fan della stessa hanno notato una certa somiglianza tra la Marzoli e Baby K, la nota cantante che da diversi anni sforna grandissimi successi. A quanto pare però, la cantante non ha preso bene questo paragone e la sua risposta non è tardata ad arrivare. Di certo parliamo di due donne distanti l’una dall’altra. Lei, Oriana è una modella venezuelana ed ex gieffina, lavora nel mondo della moda e dei social. Baby K, è invece una cantante e lavora nel mondo della musica. Ciò che le accomuna sono delle caratteristiche fisiche, come il fatto di essere piccoline di statura, avere delle belle forme ed i capelli lunghi e biondi.

La cantante non prende bene il paragone e replica

Alcuni fan nelle scorse ore hanno fatto notare proprio questa somiglianza. Qualcuno su Twitter ha messo a confronto le foto ed ha poi scritto “E’ Oriana che assomiglia a lei”. Non è tardata ad arrivare la replica della cantante, che ha risposto piuttosto stizzita. «Sono io che somiglio a lei o lei che somiglia a me? Comunque sia è un complimento, grazie!». Ecco la replica di Baby K che forse non ha gradito bene questo paragone.