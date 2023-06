La vita in diretta, Alberto Matano in diretta accusa Caterina Balivo: “Avevi preso un impegno ma non lo hai rispettato”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, venerdì 2 giugno, è andata in onda un’altra puntata de La vita in diretta che si avvicina alla chiusura, per questa stagione, per poi riprendere, sempre con al timone Alberto Matano, l’autunno prossimo. Ieri, il conduttore, durante la puntata ha fatto un’accusa pubblica a Caterina Balivo. Vediamo cosa le ha rimproverato.

Alberto Matano si rivolge a Caterina Balivo e le dice: “Non hai mantenuto la promessa che avevi fatto”

Durante la puntata di ieri, ad un certo punto Alberto Matano ha tirato in ballo Caterina Balivo perché la conduttrice, qualche settimana fa era andata ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera e aveva detto alla padrona di casa che, se il Napoli avesse vinto lo scudetto, lei avrebbe offerto a tutti la pizza. E allora Matano, rivolgendosi alla Balivo le ha detto: “Pizza per tutti ma qui non è arrivato niente, nessuno ha portato nulla.”

Alberto Matano svela cosa hanno fatto di molto bello lui e Lorena Bianchetti

Cambiando argomento e blocco, Alberto Matano, ad un certo punto, ha raccontato al suo pubblico cosa hanno fatto di molto bello e importante lui e Lorena Bianchetti: “Noi ci siamo rivisti, è un trio che funziona abbiamo fatto un cosa importante al carcere di Padova alcuni anni fa quando mi occupavo di innocenti e di tutto quello che ne concerne”.

Infatti, dal 2017 al 2018 Alberto Matano ha condotto un programma su Rai 3 “Sono innocente” che si occupava di persone, appunto innocenti che, per errori giudiziari, erano finite dietro le sbarre.

Poi ha svelato che per la prima volta in assoluto, un Papa andrà in uno studio televisivo, infatti, ha raccontato che Papa Francesco qualche giorno fa è stato nella sede di Saxa Rubra per registrare un suo intervento nella trasmissione televisiva A Sua Immagine condotta da Lorena Bianchetti. Questo intervento andrà in onda domenica 4 giugno. La Bianchetti ha raccontato tutta la sua emozione ad intervistare Papa Francesco.

Poi è stata la volta di Alberto Matano a svelare che domani, domenica 4 giugno, sarà ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera.