La vita in diretta, Alberto Matano riprende davanti a tutti Anna Pettinelli: “Lasciamo perdere”, la Pettinelli prova a difendersi

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha ospite, molto spesso, nella sua trasmissione, La vita in diretta, Anna Pettinelli con la quale ha un ottimo rapporto ma ieri, durante la puntata, l’ha sorpresa mentre usava il cellulare. Vediamo cosa le ha detto e cosa ha replicato lei.

Alberto Matano sorprende Anna Pettinelli che usa il cellulare e la riprende davanti a tutti

Ieri, Alberto Matano, nonostante fosse il 2 giugno e dunque, festa nazionale, è comunque andato in onda e la trasmissione La vita in diretta che, come al solito, si è divisa in due parti, la prima dove si sono affrontate le terribili tematiche degli ultimi giorni e cioè l’uccisione della 27enne Giulia Tramontano, in attesa al settimo mese di gravidanza, per mano del suo fidanzato e poi la seconda parte, quella pop leggere e divertente con gli ospiti opinionisti seduti, con il padrone di casa, attorno al tavolo. Mentre gli ospiti, e tra questi c’era anche la conduttrice radiofonica, Anna Pettinelli, erano impegnati a vedere un servizio mandato in onda da Matano, al rientro in studio, il conduttore si è accorto che Anna Pettinelli stava usando il cellulare e le ha detto così: “Non so cosa fa la Pettinelli con il cellulare ormai proprio qui… lasciamo perdere gossip… gossip…”

La replica di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, che non si aspettava di essere sorpresa, ha provato a difendersi dall’accusa, anche se bonaria, di Matano e ha risposto così: “Stavo facendo le storie, la Marini fa le storie con te e io le ripubblico.”

Ieri, in puntata, gli altri ospiti di Alberto Matano sono stati la conduttrice e giornalista Emma D’Aquino, che è grande amica del giornalista calabrese, appunto Anna Pettinelli che è stata, per alcuni anni, insegnante di canto ad Amici e attualmente ha ripreso il suo lavoro in radio, Valeria Marini e Simona Izzo.

Da qualche giorno, è nato il figlio dell’ex compagno di Anna Pettinelli, Stefano Macchi che ha avuto dalla sua compagna, Elisa D’Ospina un maschietto. Quando seppe della gravidanza, la Pettinelli disse: «sono contenta per lui e penso che sia felice, altrimenti sarebbe un pazzo. Per quanto riguarda me sono serena, con lui era finita da tempo. Credo che, però, dovrebbe esistere un galateo per chi si separa: è indelicato sbandierare su Instagram un nuovo amore quando un altro è appena finito».