Salvo Sottile, il regista Michele Guardì diretto: “Ecco perchè fa lui I fatti vostri”

I fatti vostri, l’autore del programma Michele Guardì rompe il silenzio e parla dei due conduttori Salvo Sottile e Michele Guardì.

Salvo Sottile e Anna Falchi sono al timone della trasmissione I fatti vostri ormai da diverso tempo ed hanno di certo contribuito al successo di questo programma. I due formano una coppia davvero di grande successo ed hanno riportato il programma al successo di un tempo. Anche il prossimo anno, la trasmissione ideata da Michele Guardì, sarà condotta dall‘ex conduttore di Quarto Grado insieme ad Anna Falchi, per il terzo anno consecutivo. A parlare del duo e del successo della trasmissione è stato proprio lui, Michele Guardì. Ma cosa ha riferito quest’ultimo?

Salvo Sottile e Anna Falchi, il grande successo della trasmissione I fatti vostri

Michele Guardì, l’ideatore de I fatti vostri ha rilasciato in questi giorni un’intervista molto interessante a La Repubblica, raccontando la scelta di portare Salvo Sottile alla conduzione del programma. Inoltre, Guardì ha anche parlato del fatto che il giornalista aveva già un grande seguito di telespettatori che lo seguivano sin dai tempi di Quarto Grado. “A quell’ora c’è il pubblico femminile collegato e credo che un conduttore maschile abbia un impatto diverso, almeno sul mio programma”. Queste le parole dell’autore storico de I fatti vostri, le cui scelte sicuramente si sono dimostrate piuttosto azzeccate in questi due anni.

Le parole di Michele Guardì l’autore del programma

Ovviamente, sono stati importantissimi i consigli che gli ha dato la moglie Rita, così come lui stesso ha confessato. Fu proprio la sua compagna a vedere in un giornalista delle qualità davvero interessanti. Così, Guardì ha raccontato un retroscena al riguardo. “Fu lei a segnalarmi Alberto Castagna, mi disse che al TG1 c’era uno con una bella faccia sorridente, simpatica, io lo portai a I Fatti Vostri”. Queste le parole di Guardì nel corso di un’intervista che ha rilasciato a La Repubblica.

L’autore del programma parla anche di Anna Falchi

Bisogna anche sottolineare il fatto che gran parte del successo del programma di Rai 2 è da attribuire alla conduttrice Anna Falchi. Lei, bellissima attrice e showgirl ed anche conduttrice di grande successo, ha contribuito a raggiungere dei risultati davvero interessanti in questi due anni. Recentemente, è stato proprio Sottile a parlare della sintonia che si è instaurata con la collega. “Pensavo fosse solo fare la diva, invece Anna si è rivelata la compagna perfetta per me”, queste le parole del giornalista.