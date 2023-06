Mare fuori nella bufera, arriva un TikToker nel cast e il web si rivolta, il regista replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Mare fuori, fan in rivolta per la presenza di un famoso tiktoker nel cast. Il regista sbotta e replica.

Mare Fuori è una fiction di grande successo, come tutti ben sappiamo. I fan sono in trepida attesa per l’uscita di Mare fuori 3. Nei giorni scorsi si è diffusa una notizia secondo la quale il regista è stato costretto ad interrompere alcune scene per via delle urla dei fan fuori dal set. Adesso i fan avrebbero anche criticato la scelta degli attori da parte del regista. Ma cosa è accaduto?

Mare fuori 3, i fan se la prendono con il regista per alcune scelte sugli attori

Mare fuori 3 sta per arrivare, ma in questi giorni i fan si stanno facendo parecchio sentire. Qualche giorno fa, i fan della fiction di casa Rai hanno costretto il regista a interrompere alcune scene per via delle loro urla fuori dal set. Adesso invece, avrebbero fatto intendere di non essere proprio d’accordo con il regista per la scelta degli attori. A parlare è stato Carmine Guadagno, il noto tiktoker napoletano il quale sui suoi profili social ha fatto sapere di aver preso parte ad alcuen scene. Molti fan non hanno preso bene questa notizia ed hanno urlato a gran voce il loro disappunto.

Il commento del fan, la replica del regista

Molti hanno preso d’assalto proprio il profilo Instagram del regista, lamentando questa scelta di far entrare nel cast Carmine Guadagno.“Non credo che Carmine abbia mai studiato recitazione quindi non capisco la sua presenza. Ci sono tanti di noi che vorrebbero avere questa possibilità e non possono averla”. Si legge questo in un commento scritto da un fan.

Il regista non ha potuto non replicare e dire la sua al riguardo.“[…] Mi dispiaccio nel pensare che qualcuno si sia risentito, la differenza (che non credevo necessitasse spiegazione) tra un Carmine [Guadagno, ndr] e una fanpage [il commento è stato postato a nome di una fanpage di Mare Fuori, ndr] è che Carmine ci ha messo la faccia, e a me quella faccia è stata simpatica. Mi piaceva condividere con voi dettagli del processo creativo, credevo avrebbe intrattenuto l’attesa, ma credo che mi prenderò una pausa. Mi avete dato tanta energia positiva, Dio sa se ne ho bisogno. La negatività non aiuta”. Con queste parole il regista ha detto la sua.

La replica del TikToker

Ma in questo botta e risposta a parlare è stato anche lui, il TikToker il quale ha ringraziato pubblicamente il regista e lo staff per avergli dato questa splendida opportunità.“Alcune persone tossiche che nella vita non hanno nulla da fare che commentare rendendo la vita di altri più insicura e problematiche stanno creano delle polemiche inutili. Io non sono attore, non lo sarò mai, ma quello che voglio dirvi e che voi non siete giudici e queste sentenze che state dando, tra l’altro non richieste, possono solo far male a persone buone d’animo e gentili come Ivan ( il regista)”. Questo parte del post pubblicato dal Tiktoker.