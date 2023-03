Mare Fuori, il regista svela qualche chicca sul futuro di alcuni personaggi, fan senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Il regista di Mare Fuori Ivan Silvestrini ha risposto alle domande dei fan sul futuro di alcuni personaggi della nota serie televisiva alimentando ancora di più dubbi e sospetti.

Cresce ogni giorno sempre di più l’attesa per l’inizio delle riprese della quarta stagione di Mare Fuori. E nel frattempo il regista Ivan Silvestrini si diverte a regalare ai fan della serie qualche indizio. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Grande attesa per la quarta stagione di Mare Fuori

E’ da poco terminata la messa in onda della terza stagione di Mare Fuori che ha lasciato i fan della serie televisiva con moltissimi dubbi sul futuro di alcuni personaggi. Le riprese della quarta stagione prenderanno il via il prossimo mese di maggio ma nel frattempo i fan della serie vanno alla ricerca di indizi sulla prossima stagione. Ed ecco che a tali curiosità ha provato a rispondere uno dei registi di Mare Fuori ovvero Ivan Silvestrini. E l’ha fatto rispondendo alle domande dei fan attraverso delle storie Instagram.

Le anticipazioni svelate dal regista Ivan Silvestrini

Ma nello specifico, quali anticipazioni ha svelato il regista? Silvestrini, che insieme a Milena Cocozza e Carmine Elia si è alternato alla regia, ad esempio ad un fan che ha chiesto se Filippo e Naditza hanno lasciato per sempre Mare Fuori oppure no ha risposto semplicemente affermando che i due giovani “Non sono morti”. E quindi lasciando una porta aperta al loro ritorno. Poi ancora vi è stato anche chi ha chiesto informazioni sulla nuova ragazza arrivata, nel corso della terza stagione, nella cella di Giulia ovvero la giovane trapper nota come Crazy J. Una domanda alla quale Silvestrini ha risposto sottolineando che in Mare Fuori esiste sempre qualcosa per il quale preoccuparsi. Infine vi è stato chi ha posto al regista delle domande su Rosa Ricci e il suo futuro. La terza stagione si è infatti conclusa con l’incontro tra Rosa e Carmine sorpresi dal padre della ragazza Don Salvatore Ricci. Ad un certo punto i telespettatori hanno assistito al rumore di uno sparo che però non si è ben capito né da chi sia stato sparato e nemmeno chi ha colpito. Un fan ha quindi chiesto al regista se Rosa Ricci nella quarta stagione morirà oppure no. Una domanda alla quale l’uomo ha risposto precisando “Tutti dobbiamo morire” . E aggiungendo poi “Certo se quel colpo andasse a vuoto sarebbe il più moscio dei cliffhanger nella storia della serialità”.

Il grande successo della celebre serie televisiva

Il successo di Mare Fuori tende a crescere ogni giorno sempre di più. Creata da Cristiana Farina la serie in questione, prodotta da Rai Fiction e Picomedia, è stata distribuita anche in altri paesi europei con il titolo “The Sea Beyond”. Ma non solo, anche in altri Paesi del mondo come ad esempio l’America Latina e Israele.