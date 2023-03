Viva Rai 2, Fiorello fa una battutaccia su Barbara D’Urso “Non andrà in onda”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello conduce una nuova puntata di Viva Rai 2 e apre la rassegna stampa facendo una battutaccia contro Barbara D’Urso.

Fiorello continua la sua programmazione a Viva Rai 2, il programma di grande successo che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì di mattina molto presto. Il noto showman è solito punzecchiare alcuni personaggi televisivi durante le puntate e questo è un pò quello che è accaduto nel corso dell’ultima puntata del suo show mattutino. Questa volta il conduttore si è scagliato contro Barbara D’Urso. Ma cosa ha detto nel dettaglio?

Fiorello inizia la rassegna stampa di Viva Rai 2 in modo sorprendente

Fiorello, durante la rassegna stampa mattutina all’interno del suo programma Viva Rai 2, sembra aver in qualche modo punzecchiato una delle più importanti conduttrici italiane. Parliamo di Barbara D’Urso. La rassegna stampa è iniziata con “una bella notizia” annunciata proprio dal conduttore.

La battuta di Fiorello su Barbara D’Urso non passa inosservata

“Vi vogliamo dare una bella notizia perché non possiamo iniziare solo con cose brutte. Guardate da aprile le bollette della luce subiranno un calo del 55 per cento. Sapete perchè? Perché Barbara D’Urso non andrà in onda”. Queste le parole da lui dichiarate nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda venerdì 31 marzo. La battuta di Fiorello, che ha punzecchiato la D’Urso di certo non è passata inosservata. Pare che lo showman avesse fatto riferimento all’eccessivo utilizzo delle luci da parte della conduttrice, cosa che le sarebbe stata contestata da sempre. Ovviamente però, Fiorello ha fatto tanta ironia su questo punto ed infatti subito dopo ha voluto mandare i suoi saluti alla D’Urso, dicendole “Ciao Barbarella, ti amiamo”.

Barbara pubblica una foto con Fiorello e viene sommersa da critiche

Non c’è nessun tipo di astio tra i due e lo dimostra il fatto che non abbiano mai avuto qualche battibecco ne davanti le telecamere, ne dietro. A dimostrazione del fatto che tra i due non c’è assolutamente nessun astio è stata proprio Barbara che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto e nella didascalia ha scritto una frase ben specifica. “Come non esaudire il desiderio di Fiorello. Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni 90″. Ad ogni modo, questa foto sembra aver scatenato la reazione di diversi utenti che hanno colto l’occasione per scagliarsi contro la conduttrice, accusandola di aver abusato della chirurgia estetica.