Maria De Filippi insieme a Saki il cane di Fiorella Mennoia, interviene Sabrina Ferilli

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi insieme a Saki il cane di Fiorella Mennoia. Lei sorridente e felice, il commento di Sabrina Ferilli non passa inosservato.

Maria De Filippi è stata da sempre un’amante dei cani e lo ha dimostrato in tutti questi anni anche nel corso delle sue trasmissioni. In queste ultime settimane, sembra che la conduttrice abbia avuto maggiore bisogno dell’affetto degli animali a quattro zampe e proprio nelle scorse ore si è mostrata in compagnia di Saki. Quest’ultimo è il Bull Terrier, il cane di Raffaella Mennoia, la sua fedele collaboratrice.

Maria De Filippi insieme a Saki, il Bull Terrier di Raffaella Mennoia

Maria De Filippi nelle scorse ore si è mostrata insieme a Saki, il Bull Terrier della sua collaboratrice storica Raffaella Mennoia. Forse, la conduttrice si è mostrata in un modo in cui non l’abbiamo mai vista, tanto tenera e affettuosa con Saki, il cane che abbiamo avuto modo di conoscere già qualche anno fa, quando era una delle presenze fisse delle puntate di C’è posta per te. Per Maria queste settimane non sono state facili da affrontare, per via della morte di Maurizio Costanzo, suo marito.

Raffaella Mennoia pubblica un video in cui si vede Maria insieme al cane

Raffaella la sua storica collaboratrice non l’ha mai lasciata da sola in queste settimane e proprio ieri ha condiviso delle immagini davvero molto belle. Raffaella ha così pubblicato su Instagram un video in cui gioca con Saki, il suo Bull Terrier. Immagini davvero molto dolci e tenere, in cui si vede una Maria davvero molto felice, sdraiata a terra che si diverte con il suo cane e poi lo bacia. Nella didascalia la stessa Raffaella ha scritto “Amici di giochi”, molto probabilmente felice anche lei di vedere la sua amica davvero sorridente.

Sabrina Ferilli commenta il post

Tanti, tantissimi i commenti arrivati sotto al post, tra cui quello di Sabrina Ferilli che è una grande amica della conduttrice. “Ahhh namo bene“, ha esclamato l’attrice parlando in dialetto romano. Molto probabilmente Sabrina è rimasta meravigliata nel vedere la sua amica finalmente sorridere dopo aver versato tante lacrime per via della prematura scomparsa del marito. Maria però, è stata da sempre una grande amante degli animali a quattro zampe.