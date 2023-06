L’Isola dei famosi, il regista Roberto Cenci al veleno contro Enrico Papi: “Siediti!”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Papi, nel ruolo di opinionista nel L’isola dei famosi sta facendo parecchio infastidire sia la conduttrice, Ilary Blasi che non si risparmia di metterlo a posto riportandolo in riga ogni volta che serve, sia l’inviato Alvin quando contesta le sfide dimostrando di aver capito poco delle regole del gioco sia, nelle ultime ore, il regista della trasmissione, Roberto Cenci. Vediamo, in particolare, cosa è avvenuto che ha fatto intervenire addirittura il regista.

Roberto Cenci, il regista riprende Enrico Papi

Enrico Papi, spesso, si mette nelle condizioni di essere ripreso. Incredibile fu il gesto di togliere la cartellina alla conduttrice per leggere per primo il nome del primo eliminato dall’isola. Per questi atteggiamenti, Ilary Blasi si è mostrata infastidita ma a lui pare importare poco.

Ha anche avuto un “Tapiro” da Valerio Staffelli, l’ inviato di Striscia la notizia per i suoi atteggiamenti ma non è cambiato nulla. Nelle ore scorse ha fatto infuriare anche il regista della trasmissione, quando Nathaly e Fabio stavano arrivando sull’ultima spiaggia, e in quel momento Roberto Cenci, il regista stava inquadrando lo studio. Enrico Papi, nello stesso tempo, ha lasciato la sua poltrona e ha camminato per lo studio.

Roberto Cenci, evidentemente infastidito, gli ha detto dalla regia: “Siediti!”.

Roberto Cenci svela la difficoltà di gestire la doppia regia, quella in studio a Milano e quella in Honduras

Roberto Cenci, in occasione di un’intervista rilasciata a Tv blog qualche anno fa, rispose ad una domanda sulla difficoltà di gestire la doppia regia, quella in studio a Milano e quella in Honduras:“Non è molto complicato, bisogna solo saperlo fare. Sono in contatto perenne con il regista in Honduras e ci relazioniamo spesso. E’ un lavoro in tandem: noi veicoliamo il materiale registrato che ci arriva dall’Honduras e poi li guidiamo per la scaletta della puntata settimanale”.

E poi ha rivelato un segreto che nessuno sapeva: “Le inquadrature al pubblico in studio? Quello è un gioco nato un anno fa per uno scherzo fatto a una collega. Lei mi aveva contestato per l’inquadratura di una bella signora in mezzo al pubblico, allora da quel momento in poi ho deciso di inquadrare le persone più strane in tutte le puntate a venire. E’ diventata una simpatica prassi. Tante persone vengono in studio tutte carine e agghindate: fa ridere, ma senza offendere o prendere in giro nessuno”.