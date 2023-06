Rita Dalla Chiesa, durissima stoccata a Fazio: “Cosa accadeva sempre in quel programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a Tvblog in occasione della quale si è raccontata molto sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista personale. Nella stessa intervista ha avuto modo di rivelare come, in questi anni, si è comportato con lei Fabio Fazio.

Rita Dalla Chiesa rivela come è arrivata a prendere la decisione di lanciarsi nella vita politica

Rita Dalla Chiesa ha raccontato che nel 2016 disse no a Giorgia Meloni di candidarsi come sindaco di Roma ma poi, l’estate scorsa, ha cambiato idea sul salto in politica e ha motivato così la sua decisione: “Tutto si è aperto e concluso nel giro di dieci giorni. La parola magica è stata ‘Puglia’, una terra che amo molto”.

Poi quando accettò di far parte di Forza Italia pensò che: “È stato come continuare a lavorare per Mediaset” anche se ha aggiunto di aver ricevuto tante cattiverie: “La gente non sa, non capisce, ama colpirti dove sei più sensibile”.

Invece, a proposito del suo no a partecipare come concorrente al grande fratello vip ha spiegato: “Stavo bene come stavo, non sentivo il bisogno di fare per forza qualcosa”.

Rita Dalla Chiesa diretta su Fabio Fazio: “Sono indignata per come mi ha trattato”

Poi c’è stato anche il momento di dire la sua su Fabio Fazio e, a proposito della trasmissione che ha condotto fino a l’ultima domenica fa, su Rai tre, Che tempo che fa ha detto: “Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello”.

E poi ha aggiunto, spiegando cosa accadeva: “C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso”.

Rita Dalla Chiesa su Lucia Annunziata, a proposito della scelta della giornalista di lasciare la Rai, ha, invece detto: “La stimo troppo e mi sarei aspettata un altro atteggiamento”.

Rita Dalla chiesa ha poi svelato i suoi gusti in termini di programmi televisivi e ha snocciolato l’elenco: Propaganda Live, Piazzapulita e ha anche aggiunto: “Anche gli altri talk, da Porro a Giordano. Faccio molto zapping”.