Isola 17, Ilary e Alvin asfaltano Enrico Papi: “Dopo nove puntate non hai ancora capito niente”

Ieri, nella puntata del lunedì de L’Isola dei famosi è accaduto veramente di tutto. Liti, frecciatine e malori a movimentare una puntata che è stata, come al solito, seguitissima.

Ilary Blasi velenosa con Alvin: “Sei una carogna”

Ilary Blasi, sempre frizzante e bellissima ha dato il via a una nuova puntata de L’Isola dei famosi aprendo il collegamento con l’inviato, il suo carissimo amico Alvin, dopo aver, come al solito, dato il benvenuto ai due opinionisti, Vladimir Luxurya e Enrico Papi.

La Blasi, riferendosi a questi ultimi due, ha detto che in studio accanto a lei aveva un angelo e un diavolo, riferendosi a Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. E intendeva come “angelo” Vladimir Luxurya e come “diavolo” Enrico Papi.

A quel punto, Alvin, che era già in collegamento con lo studio, ha detto a Ilary: “Io allora sono Caronte che trasporta le anime” ma la Blasi l’ha subito zittito simpaticamente rispondendogli a tono: “Tu sei una carogna altro che Caronte!”. Alvin, stando allo scherzo, ha finto di andare via lasciando la sia postazione di inviato ma poi tutto è ritornato alla normalità quando la Blasi, con tantissimo affetto, gli ha detto: “È Alvin la vera star de L’Isola dei Famosi”.

Da questi particolari si evince che il rapporto tra i due è davvero molto bello e che, se ci sono tensioni, come è nomale ci siano come accade in ogni ambiente lavorativo, i due riescono sempre a superale in nome della loro grande amicizia dove c’è anche tanta complicità.

Alvin contro Enrico Papi: “Mi dispiace per te”

Quando poi Pamela Camassa ha battuto Helena Prestes, Enrico Papi ha detto che le due donne aveva giocato diversamente, la Prestes era stata in apnea, Pamela no. Ma Alvin non ha accettato questa precisazione di Papi e lo ha contrastato con forza: “Lo svolgimento della prova è in due step. La prova è valida. Helena ha deciso di andare in apnea, ma è una sua scelta. Mi dispiace per te Enrico, ma la prova è valida”.

Ilary Blasi ha preso la palla al balzo per punzecchiare Papi e gli ha detto che era strano che dopo nove puntate ancora non avesse capito che la prova in apnea si svolgeva così.