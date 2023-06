Isola dei Famosi, Alessandra dei Jalisse si sente male, la reazione di Alvin scatena il pubblico in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, lunedì 5 giugno, è andata in onda un’altra puntata de L’Isola dei famosi con la conduzione di Ilary Blasi.

Durante la puntata, c’è stato un momento di grande tensione quando, durante una prova in acqua che ha visto sfidarsi Alessandra dei Jalisse contro Cristina Scuccia, la prima ha avvertito un malore che ha richiesto un intervento tempestivo di Alvin. Vediamo cosa è accaduto.

Alessandra dei Jalisse si sente male durante la prova

Alessandra dei Jalisse e Cristina Scuccia si sono dovute sfidare per accaparrarsi la possibilità di diventare finaliste e così hanno iniziato una sfida in acqua.

Ma ad un certo punto, l’opinionista Vladimir Luxurya ha avvisato Ilary Blasi che Alessandra stava poco bene e ha detto così: “La naufraga ha avuto un attacco di panico … Mi sembra abbia avuto un attacco di panico…Non vorrei allarmare, però”.

Ilary Blasi, allertata da Vladimir ha chiesto all’inviato Alvin cosa stesse accadendo ma da Alvin non è arrivata alcuna risposta perché si era già precipitato da Alessandra per aiutarla.

L’inquadratura, a quel punto, si è spostata su Alessandra che urlava fuori di sé e Alvin che la aiutava.

La spiegazione di Alvin a Ilary

Alvin, dopo che ha aiutato Alessandra, ha spiegato a Ilary: “E’ andata un po’ in ansia perchè non toccava il fondo, ma sta comunque bene…La stiamo calmando un po’…E’ più l’ansia che le è preso che effettivamente quello che è successo…”

Vladimir Luxuria si è complimentata con Alvin e tutto il pubblico gli ha fatto un lungo applauso per essere così prontamente intervenuto.

Poi, Ilary Blasi si è rivolta a Cristina Scuccia che ha speso belle parole per la sua sfidante che aveva avuto il malore e ha detto così alla conduttrice: “Capisco Alessandra…La capisco benissimo…Mi sono sentita ad un certo punto così…”.

Anche Ilary Blasi è apparsa molto preoccupata per Alessandra ma, dovendo comunque, per quel momento, chiudere il collegamento con l’Isola, si è raccomandata con Alvin e gli ha detto: “Allora Alvin facciamo così…Facciamo calmare Alessandra e torno dopo da voi così mi dici come sta…”.

