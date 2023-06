Alberto Matano, pubblica una foto che lo ritrae con il marito e aggiunge una dedica, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano sta festeggiando il primo anno di matrimonio insieme al marito e ha voluto rendere pubblica la sua gioia con una foto pubblicata sui social che lo ritrae insieme a lui e, a corredo, ha scritto una dedica. Vediamo cosa ha scritto e quel è stata la reazione del web.

Alberto Matano, sui social, scrive una dedica al marito

Alberto Matano, un anno fa, ha sposato il suo compagno, l’avvocato Riccardo Mannino. I due erano fidanzati da diversi anni ma il conduttore calabrese, a detta del marito, non aveva ancora trovato il coraggio di fare il grande passo. Infatti, Matano ha raccontato così il giorno del matrimonio: “Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara (Venier, ndr), la nostra amica del cuore, che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento. Poi nel fine settimana sono entrato in crisi”.

E poi ha continuato a raccontare: “Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare”.

Matano è stato anchespinto e invogliato dalla sua grandissima amica, Mara Venier che ha contribuito a far cadere ogni resistenza e ha coronato il suo sogno d’amore. L’11 giugno di un anno fa, i due si sono sposati e oggi a distanza di un anno, Matano ha festeggiato sui social la ricorrenza postando una foto insieme al marito e scrivendo “One”. E poi: “Dove tutto è cominciato” con un cuore.

Il marito di Alberto Matano, Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista ed è più grande del conduttore di sei anni.

La reazione del web

Appena postata la foto, il profilo del conduttore de La vita in diretta è stato sommerso di like e di auguri e tutto il popolo del web gli ha dimostrato, come al solito, un grandissimo affetto.