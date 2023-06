Uno Mattina in famiglia, Tiberio Timperi litiga in diretta con Gianni Ippoliti “Facciamo i conti dopo”, arriva il provvedimento contro Timperi: “Ha minacciato e bullizzato Gianni Ippoliti”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 11 giugno nella trasmissione della mattina, Uno mattina in famiglia c’è stato uno scambio di battute molto acceso tra il conduttore, Tiberio Timperi e il collega Ginni Ippoliti alla fine del quale Ippoliti ha lasciato la trasmissione. Poi, a seguire, qualche ora dopo il Codacons ha fatto sapere di aver presentato un esposto del all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai contro Tiberio Timperi per aver minacciato e bullizzato Ippoliti.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto.

A Unomattina in famiglia scoppia la lite in diretta tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti

Ieri, in puntata, a UnoMattina in famiglia si è respirata molta tensione quando c’è stato lo spazio occupato da Gianni Ippoliti e dalla sua rassegna stampa.

Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli erano accanto a Gianni Ippoliti che stava leggendo la sua rassegna stampa e, ad un certo punto, ha letto la notizia di un uomo che “Accompagna donne gratis a ultimo appuntamento con ex violenti” e poi Gianni Ippoliti ha concluso con un “Beate queste persone”.

A sentire questa notizia letta da Ippoliti, Tiberio Timperi ha sbuffato e allora Ippoliti, che se ne è accorto subito della reazione del collega, gli ha chiesto spiegazioni. Alla domanda rivoltagli da Ippoliti, Timperi gli ha risposto: “Sì, ma ne parliamo dopo, facciamo i conti dopo”. A Ippoliti non è andata bene questa risposta e gli ha detto: “Siamo in diretta! Dimmi! Parla! Questa volta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa mi volevi dire.”

Ma Timperi, a sua volta, ha detto: “Non ci penso proprio a risponderti”. E allora a quel punto, Gianni Ippoliti ha lasciato lo studio tra l’incredulità di tutti e ha detto ai tre conduttori: “E allora continuate a sbuffare”.

Poi, sui social ha preso la parola Lucio Presta, agente di Tiberio Timperi che ha spiegato la posizione del suo cliente: “Ignobile inserire nella rassegna stampa la notizia che è uno è disponibile ad accompagnare donne all’ultimo appuntamento con ex violenti. Ti sembra una notizia da inserire con quello che è accaduto di recente e scherzare sul tema? Si vergogni Ippoliti.”

Il Codacons fa un esposto contro Tiberio Timperi

Il Codacons ha fatto sapere di aver presentato un esposto contro Tiberio Timperi all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai accusandolo di “minacce e bullismo” e di cattiva televisione: “L’atteggiamento odierno di Timperi, condito da minacce e frasi violente come ‘Parliamo dopo, facciamo i conti dopo’, sembra non solo una recidiva di comportamenti già in passato sanzionati dall’Autorità, ma una vera e propria forma di bullismo e prevaricazione, peraltro in piena fascia protetta, che viola tutte le norme e i regolamenti di settore.”

Vedremo ora se sarà adottato qualche provvedimento contro Tiberio Timperi.