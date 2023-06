Domenica In, Mara Venier non regge dopo il gesto di Francesca Fialdini e scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 12 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di Domenica in di questa stagione e, quasi certamente, Mara Venier condurrà anche la prossima edizione. Ieri, però, che era stata prevista una puntata speciale piena di allegria e buon umore, la scaletta è stata stravolta per il gravissimo lutto che ha colpito la famiglia della Venier, la morte del genero, Pier Francesco Forleo, marito della figlia, Elisabetta Ferracini.

Mara Venier è apparsa in video visibilmente provata e ciò che all’inizio della puntata l’ha fatta crollare e scoppiare a piangere sono state le parole di Francesca Fialdini che quando ha fatto la presentazione del suo programma, Da noi a ruota libera che segue Domenica In, ha voluto mandare un saluto speciale alla Venier e alla figlia Elisabetta. Vediamo cosa è accaduto.

Francesca Fialdini: “Un abbraccio fortissimo a Mara e ad Elisabetta” e la Venier scoppia a piangere

E’ da tempo che è sotto gli occhi di tutti che tra Mara Venier e Francesca Fialdini non corra buon sangue. La Venier, infatti, non le passa mai la linea alla Fialdini, terminata Domenica In, nonostante il programma della Fialdini, Da noi a ruota libera segua quello della Venier.

In tanti si sono chiesti il motivo di questa tensione tra le due donne e, quando in occasione di un’intervista alla Fialdini le è stata posta la domanda diretta, la conduttrice di Da noi a ruota libera non ha avuto una risposta da dare e si è limitata a dire: “Non saprei, le starò sulle b***e”.

Ieri, però, la Fialdini ha mostrato tanta sensibilità quando, dovendo lanciare il suo programma, ha detto:“Un abbraccio fortissimo ad Elisabetta e Mara Venier”.

E forse, proprio perché queste parole provenivano da una persona con cui c’è sempre molta tensione, alla Venier hanno fatto ancora più piacere ed è crollata scoppiando a piangere ed è riuscita a dire solo: “Voglio ringraziare Francesca Fialdini, grazie francesca di cuore a nome mio e a nome di mia figlia.”

Mara Venier saluta il suo pubblico alla fine dell’ultima puntata di Domenica In

Mara Venier, che ha fatto molta fatica a condurre una puntata con il dolore profondissimo che provava, ha detto: “È difficile che io mollo”.

E poi ha ammesso: “È stata un ultima puntata per me non facile ma è difficile che mollo io e volevo stare qua anche oggi con voi perché è giusto che sia così.”