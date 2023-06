Francesca Fialdini parla senza freni: “Con alcuni miei ospiti mi sono trovata molto male, ecco con chi”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fialdini, che ieri ha condotto l’ultima puntata del suo programma della domenica pomeriggio, Da noi a ruota libera che segue Domenica in, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della quale ha parlato, senza giri di parole, di quali sono stati i suoi ospiti migliori e di quali sono stati i suoi ospiti peggiori. Vediamo cosa ha detto.

Francesca Fialdini: “Quali sono stati i migliori e i peggiori ospiti”

Ieri, domenica 11 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di Da noi a ruota libera, trasmissione della domenica pomeriggio che piace tantissimo e ha un seguito importante di pubblico.

La conduttrice, Francesca Fialdini ha concesso un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in occasione della quale ha espresso il suo parere diretto su quali sono stati gli ospiti della sua trasmissione con cui si è trovata meglio e con quali si è trovata peggio.

Su quelli con cui si è trovata meglio ha detto: “Tanti. Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli, Lilli Gruber…Mi trovo bene soprattutto con quelli che mi spronano a vedere le cose in modo diverso dal solito e mi fanno crescere.”

Francesca Fialdini dice con quali ospiti si è trovata peggio

Francesca Fialdini sugli ospiti con i quali si è trovata peggio ha detto: “Quelli che non si ‘spogliano’ del personaggio e non si presentano qui come persone, senza corazza.”

E poi, sulle donne che ha intervistato, ha detto: “Mi piace quando le donne raccontano come hanno superato le ferite emotive, il senso di abbandono o la paura di non essere amate abbastanza. In particolare, mi ha colpito a Le Ragazze l’ironia di Barbara Alberti che parlava dei suoi errori senza vergogna e riusciva addirittura a riderci su. Gli uomini tendono a non farlo, è molto più raro che parlino dei loro fallimenti.”

E poi ha avuto parole molto belle su Selvaggia e su Rocio Munoz Morales.

Poi, ha anche svelato il suo pensiero sull’atteggiamento che ha avuto in trasmissione quando ha ripreso il pubblico che faceva troppo chiasso e, alla giornalista che le ha chiesto se si è pentita ha risposto: “Macché, è una questione di rispetto, se c’è troppo rumore gli ospiti sentono male e si confondono. A volte sono direttamente loro a chiedere di fare silenzio perché in studio c’è chi chiacchiera troppo. Ed è lì che mi imbarazzo di più.”