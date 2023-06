Domenica In, Mara Venier fa una gaffe incredibile con Albano: “Questi sono i tuoi ultimi anni”, Albano non la prende bene

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, domenica 11 giugno Mara Venier, per l’ultima puntata di Domenica In, ha avuto in studio tanti ospiti e amici nonostante per lei sia stata una giornata molto difficile a causa della perdita improvvisa del genero, Pierfrancesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. Ma la Venier ha spiegato che, nonostante il terribile dolore, ha ritento giusto, comunque, esserci in trasmissione e così la puntata è andata avanti regolarmente nonostante all’inizio si sia molto commossa e abbia voluto dedicare un pensiero al genero.

Poi, ha intervistato i suoi ospiti, tra cui Albano, con il quale la conduttrice ha commesso una gaffe. Vediamo cosa ha detto di sbagliato.

Mara Venier fa una terribile gaffe con Albano: “Parliamo dei tuoi ultimi anni di vita”

Mara Venier ha parlato con Albano della sua vita, quasi divisa in blocchi come ha fatto lui nel suo spettacolo: “4 volte 20” per festeggiare i suoi 80 anni, solo che si è espressa in un modo molto infelice perché, quando è arrivata a parlare di questi ultimi vent’anni, ha detto ad Albano “e ora parliamo dei tuoi ultimi anni di vita”, la Venier intendeva degli ultimi vissuti fino ad ora ma è apparso “degli ultimi” come se non ce ne saranno più. Albano è rimasto gelato e le ha risposto: “Come degli ultimi anni di vita?”, la Venier, a quel punto, si è resa conto della gaffe e ha provato a rimediare spiegando cosa intendesse tra le risate generali sue, del pubblico e di Albano che, comunque, è rimasto un po’ male.

Durante l’intervista ad Albano, Mara Venier nomina Romina Power solo una volta

Mara Venier, che ha ripercorso la vita di Albano insieme a lui, ha nominato Romina Power solo una volta quando ha detto: “Tu incontri Romina, è storia!”. Poi la Power non è stata più nominata probabilmente perché Mara Venier l’hanno scorso ricevette una diffida da parte di Romina Power che non voleva che si parlasse di lei.

Poi, quando Albano ha espresso il suo parere netto contro le droghe, la Venier gli ha detto: “Tu ce l’hai proprio contro, io so perché ma non ne voglio parlare”. Questo perchè recentemente Albano ha detto che il suo matrimonio con Romina Power è terminato perchè lei fumava troppa “robaccia”: “Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine”.