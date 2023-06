Domenica In, Platinette torna in televisione dopo l’ictus e chiede scusa al pubblico per come parla, Mara Venier piange

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, per Mara Venier non è stato semplice condurre l’ultima puntata di Domenica In perchè è stata travolta da molte emozioni, la più grande di tutte è stata quella, dolorosissima, causata dalla morte del genero, Pierfrancesco Forleo marito della figlia Elisabetta Ferracini.

Poi, ha anche avuto ospite in studio il suo grande amico Mauro Coruzzi, in arte Platinette che è tornato in tv per la prima volta dopo l’ictus che lo ha colpito diversi mesi fa e che, per questo, ha ancora qualche difficoltà a deambulare e ad articolare qualche parola.

Ed è proprio con lui che la Venier si è commossa fino alle lacrime. Vediamo cosa è accaduto.

Mauro Coruzzi parla della sua malattia

Ieri, 11 giugno, Mauro Coruzzi è andato in puntata da Mara Venier a Domenica In, per la prima volta è tornato in tv dopo l’ictus che lo ha colpito qualche mese fa e ha raccontato della sua malattia: “Riesco a muovermi, seppure con moderazione. Non ho ancora perfettamente in uso la parte sinistra del mio corpo. Sto recuperando alla velocità della luce il linguaggio. Per un mese non ho fatto altro che scrivere. Non potevo parlare. Mi esercito ogni giorno e ancora incespico, soprattutto nelle situazioni emotive come questa”.

E poi ha aggiunto: “Non vorrei trovarmi nella condizione di dover necessariamente cambiare passo. Vorrei recuperare il coraggio e la faccia tosta, senza spaventarmi dinanzi agli obiettivi. Prima mi stavo preparando per il debutto a teatro con Hairspray e sogno di ricominciare con le prove tra settembre e ottobre”.

Mauro Coruzzi fa commuovere Mara Venier

Poi, quando Mauro Coruzzi ha chiesto alla Venier se rifarà anche l’anno prossimo Domenica In le ha fatto tanti complimenti riferendosi a come interagisce con il suo pubblico: “La capacità di ascolto e di empatizzare con loro è un valore aggiunto. Come tutte le persone ha degli alti e bassi nella vita, ma non li nasconde. Ecco la verità”.

Poi, quando una persona del pubblico le ha urlato: “Sei la migliore”, lei non è riuscita più a trattenere le lacrime e allora Mauro Coruzzi si è alzato ed è andato da lei, le ha dato un bacio e l’ha abbracciata.