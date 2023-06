Tiberio Timperi, la voce che gira “Prenderà il posto di Serena Bortone” e lui commenta: “Hanno fatto il mio nome per bruciarmi”

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora pochi giorni e la trasmissione del primo pomeriggio, Oggi è un altro giorno fino ad ora condotta dalla bravissima e amatissima Serena Bortone, andrà in vacanza, come tutte le altre trasmissioni e, l’appuntamento, sarà per il prossimo autunno. Ma, pare, da quelle che fino ad ora sono solo voci di corridoio che la Bortone, per la prossima stagione, non tornerà al timone della trasmissione perchè sarà condotta da qualche altro conduttore o conduttrice. Negli ultimi giorni, sempre più insistente è girato il nome di Tiberio Timperi che, però, ha voluto smentire la notizia comunicando che a lui non è arrivata nessuna convocazione in merito. Ma Timperi non si è limitata a dire solo questo, ha infatti specificato anche qualcos’altro. Vediamo cosa.

Tiberio Timperi: “Il mio nome alla conduzione di oggi è un altro giorno? E’ stato fatto apposta per essere bruciato”

Nel mese di luglio saranno resi ufficiali i palinsesti delle reti tv e finalmente si saprà, con assoluta certezza, quali saranno le collocazioni dei vari programmi televisivi con, al timone i rispettivi conduttori. Per ora, sono solo rumors. E allora, a proposito della conduzione del programma di fascia pomeridiano Oggi è un altro giorno, se per ora stava girando il nome di Roberta Capua, da qualche giorno, invece, è iniziato a girare quello di Tiberio Timperi e lui, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e canzoni, ha commentato così questo rumors: “Il mio nome alla conduzione di Oggi è un altro giorno? E’ stato fatto apposta per essere bruciato. Non so ancora quello che sarà di me nella prossima stagione. Con la Rai ho un contratto annuale e non ho firmato nulla. Il buddhismo dice che per essere felici non bisogna avere aspettative e io vivo la vita giorno per giorno”.

Timperi dal 19 giugno condurrà Unomattina Estate

Per il momento ciò che è certo è che Timperi condurrà Unomattina Estate e, a questo proposito, lui ha detto: “Vi svelo tutte le novità”

E così ha iniziato a raccontare: “Dalle 9 alle 10 sarà il classico Unomattina con rubriche e tutorial, fermo restando lo sguardo all’attualità. Alle 11, Unomattina Estate Cronache: è la parte più narrativa, di racconto, con storie della provincia o sul filo della memoria”.

Tiberio Timperi di sè stesso ha detto: “Io sei anni fa mi sentivo un ragazzo cresciutello, ora sono un uomo più consapevole e meno spensierato”.